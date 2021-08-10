Мобільний оператор Київстар запустив дуже корисну послугу, яка потрібна кожному

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив нову, дуже корисну послугу, яка, без сумніву, потрібна абсолютно кожному. Йдеться про можливість замовити у мобільного оператора гарний номер на свій смак!





Який номер можна вибрати і скільки це буде коштувати

Ви можете вибрати що-небудь, схоже або на ваш власний номер, або на номер від іншого оператора, зашифрувати якусь важливу дату або слово, змінити чотири останні цифри. Все це робиться в режимі онлайн. Для початку вам потрібно скласти уявлення про те, скільки може коштувати номер вашої мрії. Ось яким чином виглядає прейскурант:

Комбінація чисел на ваш розсуд, крім «ідеальних» і «золотих» (про них див. нижче) обійдеться в 300 гривень.

Дзеркальні або повторювані комбінації вже дорожче – 400 гривень.

Ще дорожче – дві тисячі гривень – вартують комбінації трьох і більше чисел в порядку зростання або зменшення, а також номери, що складаються з 2-3 мінливих цифр.

Чотири цифри поспіль (так званий «ідеальний номер») – 3000 гривень.

Нарешті, «золоті номери» (п’ять і більше чисел поспіль) – 15 000 гривень і більше.

Після того, як ви визначитеся з тим, як повинен виглядати ваш номер, починайте його оформляти. Вам необхідно ввести потрібну комбінацію цифр. Оформіть заявку, вказавши місто, паспортні та контактні дані. Потім вкажіть номер і спосіб оплати, а також і спосіб доставки.

Як ми писали раніше, Київстар зробить для частини абонентів деякі сервіси повністю безлімітними. Для деяких це будуть популярні додатки потокового відео, такі як YouTube, Київстар ТВ, Megogo, Netflix, 1+1 video і Disney. За умовами тарифних планів у цих абонентів гігабайти за використання таких сервісів списуються, проте більше цього відбуватися не буде. Активувати цю послугу можна за допомогою комбінації *261#.