Новини

Українцям назвали вакансії, де вже за рік-два можна мати зарплату в $5000

Топ спеціальностей із зарплатнею мрії.

10.08.2021
1 хвилина на прочитання

Середньомісячний дохід українця наразі знаходиться на рівні 14 тис. грн. Та є серед наших співвітчизників щасливчики, що офіційно отримують зарплатню понад 100 тис. грн. Більшість вакансій із такою високою винагородою пропонує сфера IT. Саме здібним програмістам в Україні живеться найкраще.


Користуючись даними порталу для пошуку роботи rabota.ua ми підібрали «найдорожчі» IT- спеціальності, освоївши які можна більше не хвилюватися про гроші.

Новини по темі

Middle Full Stack Developer: зарплатня 150 тис. грн.

Для того, щоб отримати таку роботу потрібно володіти навичками спеціаліста середнього рівня, що може самостійно розробити програмний продукт. Кандидату достатньо мати 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді та вміти виконувати наступні завдання:

  • обслуговування веб-сайту компанії з допомогою WordPress CMS та HubSpot CMS;
  • створення додатків та їх налаштування;
  • усунення різноманітних проблем та несправностей у роботі сайту, чи веб-додатків.

Senior HTML developer: зарплатня 110 тис. грн

Вимоги роботодавців до IT-спеціаліста такого рівня наступні:

  • досвід у розробці програмних продуктів від 5 років;
  • навички фронтенд-програмування на високому рівні;
  • знання технологій: Emotion, TypeScript, React, GraphQL, Бібліотеки для тестування продуктів React;
  • знання англійської мови на рівні вище середнього.

Senior Front-End Developer: зарплатня 104 тис. грн

Кандидат повинен відповідати таким вимогам:

  • вміння працювати з технічними історіями;
  • впровадження інтерфейсу POC «з нуля»;
  • вміння працювати із найновішими бібліотеками та фреймворками SPA, як то Redux, ReactJS, та іншими;
  • навички розробки додатків за допомогою найсучасніших функцій JavaScript.

Senior Java Developer: зарплатня 100 тис. грн

На цій роботі від програміста вимагається:

  • постійне спілкування з командою розробників та замовником щодо виконуваного проекту;
  • розробка рішень під конкретні запити;
  • створення «з нуля» технічних завдань;
  • виконання різних видів тестування продукту, як то інтеграційне, E2E (повний цикл), модульне тощо.

PostgreSQL Administrator: зарплатня 100 тис. грн

На цій посаді потрібно виконувати наступні завдання:

  • забезпечувати доступність та відмовостійкість баз даних у PostgreSQL;
  • моніторинг баз даних, створення їх резервних копій та відновлення БД із копії;
  • налаштування БД, їх оптимізація, troubleshooting;
  • створення умов для інфобезпеки БД;
  • надання як сервісу системи PostgreSQL.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


10.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Тарифы пойдут в гору уже через месяц: во сколько украинцам обойдется коммуналка

10.08.2021

Нова пошта та OLX зробили те, про що українці просили декілька років

10.08.2021

Новая почта и OLX сделали то, о чем украинцы просили несколько лет

10.08.2021

Навіть ногою за поріг не варто виходити: знаки зодіаку, яким цього тижня не пощастить

10.08.2021
Back to top button