Українцям назвали вакансії, де вже за рік-два можна мати зарплату в $5000
Топ спеціальностей із зарплатнею мрії.
Середньомісячний дохід українця наразі знаходиться на рівні 14 тис. грн. Та є серед наших співвітчизників щасливчики, що офіційно отримують зарплатню понад 100 тис. грн. Більшість вакансій із такою високою винагородою пропонує сфера IT. Саме здібним програмістам в Україні живеться найкраще.
Користуючись даними порталу для пошуку роботи rabota.ua ми підібрали «найдорожчі» IT- спеціальності, освоївши які можна більше не хвилюватися про гроші.
Middle Full Stack Developer: зарплатня 150 тис. грн.
Для того, щоб отримати таку роботу потрібно володіти навичками спеціаліста середнього рівня, що може самостійно розробити програмний продукт. Кандидату достатньо мати 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді та вміти виконувати наступні завдання:
- обслуговування веб-сайту компанії з допомогою WordPress CMS та HubSpot CMS;
- створення додатків та їх налаштування;
- усунення різноманітних проблем та несправностей у роботі сайту, чи веб-додатків.
Senior HTML developer: зарплатня 110 тис. грн
Вимоги роботодавців до IT-спеціаліста такого рівня наступні:
- досвід у розробці програмних продуктів від 5 років;
- навички фронтенд-програмування на високому рівні;
- знання технологій: Emotion, TypeScript, React, GraphQL, Бібліотеки для тестування продуктів React;
- знання англійської мови на рівні вище середнього.
Senior Front-End Developer: зарплатня 104 тис. грн
Кандидат повинен відповідати таким вимогам:
- вміння працювати з технічними історіями;
- впровадження інтерфейсу POC «з нуля»;
- вміння працювати із найновішими бібліотеками та фреймворками SPA, як то Redux, ReactJS, та іншими;
- навички розробки додатків за допомогою найсучасніших функцій JavaScript.
Senior Java Developer: зарплатня 100 тис. грн
На цій роботі від програміста вимагається:
- постійне спілкування з командою розробників та замовником щодо виконуваного проекту;
- розробка рішень під конкретні запити;
- створення «з нуля» технічних завдань;
- виконання різних видів тестування продукту, як то інтеграційне, E2E (повний цикл), модульне тощо.
PostgreSQL Administrator: зарплатня 100 тис. грн
На цій посаді потрібно виконувати наступні завдання:
- забезпечувати доступність та відмовостійкість баз даних у PostgreSQL;
- моніторинг баз даних, створення їх резервних копій та відновлення БД із копії;
- налаштування БД, їх оптимізація, troubleshooting;
- створення умов для інфобезпеки БД;
- надання як сервісу системи PostgreSQL.
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