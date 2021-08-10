Українцям назвали вакансії, де вже за рік-два можна мати зарплату в $5000

Середньомісячний дохід українця наразі знаходиться на рівні 14 тис. грн. Та є серед наших співвітчизників щасливчики, що офіційно отримують зарплатню понад 100 тис. грн. Більшість вакансій із такою високою винагородою пропонує сфера IT. Саме здібним програмістам в Україні живеться найкраще.





Користуючись даними порталу для пошуку роботи rabota.ua ми підібрали «найдорожчі» IT- спеціальності, освоївши які можна більше не хвилюватися про гроші.

Middle Full Stack Developer: зарплатня 150 тис. грн.

Для того, щоб отримати таку роботу потрібно володіти навичками спеціаліста середнього рівня, що може самостійно розробити програмний продукт. Кандидату достатньо мати 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді та вміти виконувати наступні завдання:

обслуговування веб-сайту компанії з допомогою WordPress CMS та HubSpot CMS;

створення додатків та їх налаштування;

усунення різноманітних проблем та несправностей у роботі сайту, чи веб-додатків.

Senior HTML developer: зарплатня 110 тис. грн

Вимоги роботодавців до IT-спеціаліста такого рівня наступні:

досвід у розробці програмних продуктів від 5 років;

навички фронтенд-програмування на високому рівні;

знання технологій: Emotion, TypeScript, React, GraphQL, Бібліотеки для тестування продуктів React;

знання англійської мови на рівні вище середнього.

Senior Front-End Developer: зарплатня 104 тис. грн

Кандидат повинен відповідати таким вимогам:

вміння працювати з технічними історіями;

впровадження інтерфейсу POC «з нуля»;

вміння працювати із найновішими бібліотеками та фреймворками SPA, як то Redux, ReactJS, та іншими;

навички розробки додатків за допомогою найсучасніших функцій JavaScript.

Senior Java Developer: зарплатня 100 тис. грн

На цій роботі від програміста вимагається:

постійне спілкування з командою розробників та замовником щодо виконуваного проекту;

розробка рішень під конкретні запити;

створення «з нуля» технічних завдань;

виконання різних видів тестування продукту, як то інтеграційне, E2E (повний цикл), модульне тощо.

PostgreSQL Administrator: зарплатня 100 тис. грн

На цій посаді потрібно виконувати наступні завдання: