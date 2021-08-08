Ученые в шоке: вращение Земли замедляется

Недавно ученые обратили внимание на то, что вращение нашей планеты постепенно замедляется, то есть сутки постоянно становятся чуть длиннее. С чем же это связано, и стоит ли нам ожидать катастрофических последствий? Перестанет ли она когда-нибудь вращаться вокруг своей оси, примерно как Луна, всегда повернутая к Земле одной и той же стороной?





Что замедляет вращение планеты

О том, что раньше Земля вращалась гораздо быстрее, чем сейчас, мы знали уже давно. Так, в докембрии, миллиарды лет назад, сутки длились всего шесть часов. Чего мы не знали, так это того, что вращение замедляется и сейчас — примерно на 1,8 миллисекунды за столетие. Иными словами, человек тут ни при чем.

Недавнее исследование показало, что замедление вращения Земли связано с насыщением атмосферы кислородом, однако это далеко не единственная причина. Значительное влияние на нашу планету оказывает притяжение Луны, которая сама по себе достаточно массивная, хоть и уступает по массе Земле.

В том, что касается замедления из-за повышения количества кислорода, беспримерным случаем была так называемая кислородная катастрофа. Когда наша планета только сформировалась, ее атмосфера не была похожа на ту, которая есть у нее сейчас. Если в наши дни она состоит в основном из азота и кислорода, то в те времена состояла из углекислого газа, метана, аммиака. Примерно два с половиной миллиарда лет назад примитивная жизнь, которая не нуждалась в кислороде (такие бактерии есть и сейчас, они называются анаэробами), выделили огромное количество кислорода, что и вызвало изменение состава атмосферы. Без этого высшая жизнь не могла бы сформироваться. Возможно, именно это и вызвало заодно замедление вращения Земли, хотя пока что неясно, каким образом.