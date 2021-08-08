Вчені в шоці: обертання Землі сповільнюється

Нещодавно вчені звернули увагу на те, що обертання нашої планети поступово сповільнюється, тобто доби постійно стають трохи довшими. З чим же це пов’язано, і чи варто нам очікувати катастрофічних наслідків? Чи перестане Земля коли-небудь обертатися навколо своєї осі, приблизно як Місяць, що завжди повернений до Землі одним і тим самим боком?





Що уповільнює обертання планети

Про те, що раніше Земля оберталася набагато швидше, ніж зараз, ми знали вже давно. Так, в докембрії, мільярди років тому, доби тривали всього шість годин. Чого ми не знали, так це того, що обертання сповільнюється і зараз – приблизно на 1,8 мілісекунди за століття. Іншими словами, людина тут ні при чому.

Недавнє дослідження показало, що уповільнення обертання Землі пов’язане з насиченням атмосфери киснем, однак це далеко не єдина причина. Значний вплив на нашу планету здійснює тяжіння Місяця, який сам по собі досить масивний, хоч і поступається за масою Землі.

У тому, що стосується уповільнення через підвищення кількості кисню, безприкладним випадком була так звана киснева катастрофа. Коли наша планета тільки сформувалася, її атмосфера не була схожа на ту, яка є у неї зараз. Якщо в наші дні вона складається в основному з азоту і кисню, то в ті часи складалася з вуглекислого газу, метану, аміаку. Приблизно два з половиною мільярди років тому примітивне життя, яка не потребувала в кисні (такі бактерії є і зараз, вони називаються анаеробами), виділили величезну кількість кисню, що і викликало зміна складу атмосфери. Без цього вища життя не могла б сформуватися. Можливо, саме це і викликало заодно уповільнення обертання Землі, хоча поки що неясно, яким чином.