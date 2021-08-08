Эти знаки Зодиака являются самыми капризными
Зодиак влияет не только на то, какие дни, месяцы или даже годы будут для разных знаков удачными или не очень. Он также указывает на различные особенности характера у людей. Например, вот какие знаки Зодиака эксперты в области астрологии полагают самыми капризными и переменчивыми, и почему:
Капризные и переменчивые
В первую очередь, подвержены прихотям и капризам Скорпионы. Все дело в том, что они крайне чувствительны и направлены на собственные эмоции и чувства. Сегодня Скорпион закрывается в себе и не хочет разговаривать даже с близкими людьми, а завтра блещет остроумием и общительностью Именно такие перепады настроения и делают их капризными и непредсказуемыми.
Трудно управлять эмоциями также и Девам. Особенно они импульсивны и склонны доходить до крайностей, когда расстроены или наоборот, находятся в состоянии эйфории. Если хотите увидеть, как спокойная Дева вдруг становится агрессивной или возбужденной — сообщите какую-нибудь новость, вышибающую из седла хоть немного. Под влиянием возбуждения представители этого знака могут совершать самые неожиданные поступки. Именно в этом и заключается причина их капризности, которая на самом деле является всего лишь чувствительностью.
Наконец, самый сложный знак — Близнецы. Уже сам этот знак как бы намекает на двойственность и противоречивость. Самые непробиваемые оптимисты — Близнецы. Самые черные, законченные пессимисты — они же. Более того, это может быть один и тот же человек, причем в течение одного и того же дня!
Следует, впрочем, помнить, что далеко не всегда характер людей определяется их рождением под каким-либо конкретным знаком Зодиака. Существует огромное количество факторов, формирующих характер, и все их учесть просто невозможно. В конце концов, такая непредсказуемость и делает людей интересными!
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