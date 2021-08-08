Ці знаки Зодіаку є найбільш примхливими

Зодіак впливає не тільки на те, які дні, місяці або навіть роки будуть для різних знаків вдалими чи не дуже. Він також вказує на різні особливості характеру у людей. Наприклад, ось які знаки Зодіаку експерти в області астрології вважають самими примхливими і мінливими, і чому:





Примхливі і мінливі

В першу чергу, схильні до примх і капризів Скорпіони. Вся справа в тому, що вони вкрай чутливі і спрямовані на власні емоції і почуття. Сьогодні Скорпіон закривається в собі і не хоче розмовляти навіть з близькими людьми, а завтра блищить дотепністю і товариськістю. Саме такі перепади настрою і роблять їх примхливими і непередбачуваними.

Важко керувати емоціями також і Дівам. Особливо вони імпульсивні і схильні доходити до крайнощів, коли засмучені або навпаки, перебувають у стані ейфорії. Якщо хочете побачити, як спокійна Діва раптом стає агресивною або збудженою – повідомте якусь новину з тих, що хоч трохи вибивають з сідла. Під впливом збудження представники цього знака можуть здійснювати найнесподіваніші вчинки. Саме в цьому і полягає причина їх примхливості, яка насправді є всього лише чутливістю.

Нарешті, найскладніший знак – Близнюки. Уже сам цей знак як би натякає на подвійність і суперечливість. Самі непробивні оптимісти – Близнюки. Найчорніші, закінчені песимісти – вони ж. Більш того, це може бути одна і та сама людина, причому протягом одного і того ж дня!

Слід, втім, пам’ятати, що далеко не завжди характер людей визначається їх народженням під будь-яким конкретним знаком Зодіаку. Існує величезна кількість факторів, що формують характер, та врахувати їх усі просто неможливо. Зрештою, така непередбачуваність і робить людей цікавими!