Українцям розповіли, які виклики та SMS краще негайно видалити з телефону

Навіщо потрібно очищати історію викликів і SMS в телефоні? За часів, коли практично всі телефони не могли похвалитися великим об’ємом внутрішньої пам’яті, було прийнято видаляти як історію викликів, так і SMS.





Якщо їх накопичувалося занадто багато, телефон починав працювати повільніше. Чи є сенс очищати історію викликів і SMS зараз, коли більшість смартфонів не відчувають проблем з нестачею пам’яті?

Історія викликів

На багатьох старих моделях телефонів існував ліміт на кількість дзвінків в журналі викликів. Як тільки він заповнювався, старі записи автоматично видалялися. Так можна було легко втратити інформацію про важливий дзвінок. Зараз такий ліміт відсутній, а сам журнал викликів практично ніяк не впливає на продуктивність телефону: його розмір надзвичайно малий. Тому для економії вільного місця на телефоні видаляти історію викликів сенсу немає.

Єдина причина очищати історію викликів може полягати у бажанні навести порядок в журналі: позбутися про записи спам-дзвінків і залишити тільки потрібні дзвінки, щоб при необхідності їх було легко відшукати.

SMS-повідомлення

Як і у випадку з журналом викликів, видаляти SMS-повідомлення, щоб заощадити пам’ять, безглуздо. Сучасні телефони мають достатній обсяг внутрішньої пам’яті, щоб зберігати тисячі SMS.

Однак є кілька інших причин, за якими варто періодично позбавлятися від деяких SMS:

SMS з посиланням. Якщо на телефон прийшло SMS-повідомлення з підозрілим посиланням, його краще відразу видалити (щоб не перейти випадково).

SMS з особистою інформацією. Якщо телефон потрапить в руки зловмисникам, вся конфіденційна інформація про власника може бути використана проти нього.

SMS з інформацією про сім’ю. Наприклад, у скільки домочадці повертаються додому, адреса та інші дані, про які сторонні не повинні знати. У разі втрати або крадіжки пристрою ці SMS можуть також бути використані зловмисниками.

SMS з паролями і логінами. Деякі сервіси надсилають їх у вигляді повідомлень. Цією інформацією легко можуть скористатися злочинці, якщо телефон загубиться або буде вкрадений.

Таким чином, основні причини очищати історію викликів і SMS в телефоні полягають в бажанні дотримуватися в них порядку, а також з метою безпеки в разі крадіжки або втрати телефону.