В Google Play нашли вирус, который ворует пароли от Приват24 и Monobank

Недавно эксперты по кибербезопасности сообщили о появлении нового, невероятно опасного компьютерного вируса, который угрожает смартфонам украинцев. Он способен украсть пароли от личных кабинетов таких банковских приложений, как Приват24 и monobank. Хуже того — распространяется этот вирус через Google Play. Как же не стать его жертвой?





Что известно о новом вирусе

Вирус был обнаружен несколько дней назад специалистами по кибербезопасности из Нидерландов. Он носит название Vultur и является так называемой «троянской» программой, которая способна считывать информацию прямо с экранов смартфонов. В первую очередь он рассчитан на воровство паролей от банковских карточек, а также криптовалютных кошельков.

Новый вирус является очень продвинутым. Он способен делать скриншоты, отправлять разработчикам big data, а также анализировать приложения, установленные на смартфоне, чтобы выяснить, насколько активно владелец зараженного гаджета пользуется программами онлайн-банкинга. Профессиональные навыки создателей Vultur таковы, что ими восхищаются даже разработчики антивирусного программного обеспечения. Скорее всего, за троянским приложением стоит кто-то из их коллег, переметнувшихся на «тёмную сторону».

По словам экспертов, кража данных от криптокошельков и программ онлайн-банкинга с помощью сканирования экрана — невероятно быстрый и эффективный метод. На всё про всё у трояна уходит всего лишь несколько секунд. Жертва даже не успевает понять, что подверглась атаке, и тем более не успевает среагировать надлежащим образом. Полученными данными хакеры, создавшие приложение, могут в любой момент — например, они могут подождать, когда жертва получит заработную плату, чтобы украсть как можно больше.

Хуже всего то, что распространяется приложение через Google Play, который многие все еще считают безопасным. Как теперь понятно, это не так. Поэтому лучшим способом защиты от вирусов является отказ от скачивания непонятных приложений — пользоваться нужно только официальными версиями от известных разработчиков, которые дорожат своей репутацией.

Также важно следить за тем, чтобы у вас на смартфоне всегда был антивирус с самыми актуальными на данный момент базами зловредных программ.