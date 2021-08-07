У Google Play знайшли вірус, який краде паролі від Приват24 і Monobank

Нещодавно експерти з кібербезпеки повідомили про появу нового, неймовірно небезпечного комп’ютерного вірусу, який загрожує смартфонам українців. Він здатний вкрасти паролі від особистих кабінетів таких банківських додатків, як Приват24 і monobank. Гірше того – поширюється цей вірус через Google Play. Як же не стати його жертвою?





Що відомо про новий вірус

Вірус був виявлений кілька днів тому фахівцями з кібербезпеки з Нідерландів. Він носить назву Vultur і є так званою «троянською» програмою, яка здатна зчитувати інформацію прямо з екранів смартфонів. В першу чергу він розрахований на крадіжку паролів від банківських карток, а також криптовалютних гаманців.

Новий вірус є дуже просунутим. Він здатний робити скріншоти, відправляти розробникам big data, а також аналізувати додатки, встановлені на смартфоні, щоб з’ясувати, наскільки активно власник зараженого гаджета користується програмами онлайн-банкінгу. Професійні навички творців Vultur такі, що ними захоплюються навіть розробники антивірусного програмного забезпечення. Швидше за все, за троянським додатком стоїть хтось з їхніх колег, що переметнулися на «темну сторону».

За словами експертів, крадіжка даних від криптогаманців та програм онлайн-банкінгу за допомогою сканування екрану – неймовірно швидкий і ефективний метод. На все про все у трояна йде тільки кілька секунд. Жертва навіть не встигає зрозуміти, що піддалася атаці, і тим більше не встигає зреагувати належним чином. Отриманими даними хакери, які створили додаток, можуть скористатися в будь-який момент – наприклад, вони можуть почекати, коли жертва отримає заробітну плату, щоб вкрасти якомога більше.

Найгірше те, що поширюється додаток через Google Play, який багато хто все ще вважають безпечним. Як тепер зрозуміло, це не так. Тому найкращим способом захисту від вірусів є відмова від завантаження незрозумілих додатків – користуватися потрібно тільки офіційними версіями від відомих розробників, які дорожать своєю репутацією. Також важливо стежити за тим, щоб у вас на смартфоні завжди був антивірус з найактуальнішими на даний момент базами шкідливих програм.