Сотовый оператор «Vodafone» запустил незаменимую услугу, о которой все мечтали

Недавно мобильный оператор «Vodafone» запустил услугу, о которой давно мечтали все, кто хотел получить возможность узнавать в режиме онлайн о местоположении людей, за которых они волнуются. Называется она «ЗнайДе», и позволяет узнать местоположение абонентов с точностью до трехсот метров в городской застройке или в радиусе километра — за ее пределами.





Как пользоваться полезнейшей услугой?

Подключить услугу очень просто — достаточно отправить на короткий номер 7005 СМС, текст которого должен выглядеть следующим образом: ДОБАВИТЬ (номер абонента) (имя для идентификации). Например: ДОБАВИТЬ 0991234567 Мама. Можно использовать буквы латинского или кириллического алфавита, цифры от 0 до 9, знаки «тире», «+», «$», «@», «*», «_», «точка». Абонент, чей номер вы указали, получит сообщение, в котором ему будет предложено принять или отклонить разрешение на предоставление информации о местоположении. Для этого нужно отправить «ДА» или «НЕТ» на номер 7003.

Стоимость одного запроса составляет двадцать пять копеек, однако первые пять дней пользования услугой полностью бесплатные. Можно подключать любые тарифные планы на свое усмотрение, список их вы можете увидеть на официальном сайте, однако необходимо помнить: все неиспользованные запросы исчезнут, когда истечет срок действия пакета услуг. Первое сообщение на номер 7005 также стоит три гривны, о чем следует помнить.

Принцип работы услуги прост: она определяет, где в сети 2G или 3G находится абонент. Поскольку определение работает на основе вышек, то его точность повышается там, где вышек много, и уменьшается там, где их мало. Разница составляет от нескольких сотен метров до нескольких километров. Чтобы это компенсировать, в случае, если ваш абонент будет находиться в сельской местности, то сообщение о его местоположении, которое вы получите, будет включать в себя название ближайшего к нему населенного пункта.