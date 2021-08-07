Мобільний оператор «Vodafone» запустив незамінну послугу, про яку всі мріяли

Нещодавно мобільний оператор «Vodafone» запустив послугу, про яку давно мріяли всі, хто хотів отримати можливість дізнаватися в режимі онлайн про місцезнаходження людей, за яких вони хвилюються. Називається вона «ЗнайДе», і дозволяє дізнатися місце розташування абонентів з точністю до трьохсот метрів в міській забудові або в радіусі кілометра – за її межами.





Як користуватися корисною послугою?

Підключити послугу дуже просто – достатньо відправити на короткий номер 7005 СМС, текст якого має виглядати наступним чином: ДОДАТИ (номер абонента) (ім’я для ідентифікації). Наприклад: ДОДАТИ 0991234567 Мама. Можна використовувати букви латинського або кириличного алфавіту, цифри від 0 до 9, знаки «тире», «+», «$», «@», «*», «_», «крапка». Абонент, чий номер ви вказали, отримає повідомлення, в якому йому буде запропоновано прийняти або відхилити дозвіл на надання інформації про місцезнаходження. Для цього потрібно відправити «ТАК» або «НІ» на номер 7003.

Вартість одного запиту становить двадцять п’ять копійок, однак перші п’ять днів користування послугою повністю безкоштовне. Можна підключати будь-які тарифні плани на свій розсуд, список їх ви можете побачити на офіційному сайті, проте необхідно пам’ятати: всі невикористані запити зникнуть, коли закінчиться термін дії пакету послуг. Перше повідомлення на номер 7005 також вартує три гривні, про що слід пам’ятати.

Принцип роботи послуги простий: вона визначає, де в мережі 2G або 3G знаходиться абонент. Оскільки визначення працює на основі вишок, то його точність підвищується там, де вишок багато, і зменшується там, де їх мало. Різниця становить від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. Щоб це компенсувати, в разі, якщо ваш абонент буде знаходитися в сільській місцевості, то повідомлення про його місцезнаходження, яке ви отримаєте, буде включати в себе назву найближчого до нього населеного пункту.