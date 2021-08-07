Названо жадібні знаки Зодіаку: копійки не дочекаєшся

Астрологи назвали, які знаки Зодіаку є найбільш жадібними. У цих людей немає сенсу просити гроші навіть в борг, не кажучи вже про подарунок. Більше того – вони не люблять витрачати їх навіть на себе! Від кого ж із знаків «копійки не дочекаєшся»?





Найбільш жадібні знаки

Дів правильніше назвати не жадібними, а ощадливими. Вони вважають за краще ретельно стежити за витратами і не витрачати гроші на всякі дрібниці, які вважають непотрібними. Можливі конфлікти з приводу «потрібних» і «непотрібних» речей, коли ваш партнер – Діва, з яким ви ведете спільний бюджет, критикує ваші ініціативи, які ви вважаєте важливими, і навпаки. Наприклад, якщо Діва не любить подорожувати, ви ніколи не змусите її вкластися у відпочинок на морі, але зате вона купить, наприклад, дорогу машину, щоб добиратися на роботу. Найбільш радикальні Діви ведуть життя справжніх аскетів, буквально задовольняючись крихтами їжі та парою змінного одягу.

Тільці в чомусь схожі на Дів. Різниця в тому, що вони зовсім не схильні до аскетизму, але зате неймовірно мотивовані економити і відкладати на свої мрії – або, можливо, ваші, якщо хочуть вас ощасливити. Якщо ви бачите, як ваш партнер – Тілець раптом почав економити ще більше, ніж раніше, то, можливо, він готує для вас якийсь сюрприз. Тільки не кажіть йому, що ви про це здогадалися!

Нарешті, вкрай економні Козероги. Найбільш непорядні з них можуть, наприклад, постійно «забувати» віддавати борги, при цьому, якщо ви будете винні їм, то вони буквально «з’їдять» вас. Ті, у кого з мораллю краще, просто не будуть давати вам в борг і не будуть брати самі, в якій би важкій фінансовій ситуації не знаходилися: їм не подобається бути належними кому-небудь.