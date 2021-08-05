Євросоюз виніс Україні попередження: стосується кожного

Нещодавно Європейський Союз виніс нашій країні попередження, попросивши припинити практику видачі двох закордонних паспортів відразу. Чому це важливо для всіх, і в чому причина обурення західних партнерів?





Кінець «халяви» – тепер все буде за правилами

Нещодавно Єврокомісія опублікувала свій черговий, вже четвертий за рахунком, звіт в рамках надання безвізового режиму. Згідно з цим документом, в цілому наша країна виконує необхідні для візової лібералізації вимоги. Наш уряд уже традиційно попросили інтенсифікувати боротьбу з відмиванням грошей, корупцією і організованою злочинністю.

Однак є і те, за що нас все-таки «посварили». Йдеться про те, що недавно в Польщі була виявлена ​​група громадян нашої країни з двома закордонними паспортами і зміненими в них даними. Це робиться для того, щоб продовжити граничний термін перебування за кордоном, обійшовши обмеження, що вимагає перебувати в країнах Європейського союзу не більше, ніж дев’яносто днів в рамках періоду в сто вісімдесят днів.

Як правило, один закордонний паспорт у таких громадян біометричний, а другий – ні. В останній раз не-біометричні паспорти видавалися в нашій країні в 2016 році, і отже, термін їх дії повинен закінчитися в 2026. На той час подібні документи остаточно стануть історією.

Європейський Союз зажадав від нашої країни скасувати будь-яку можливість для наших громадян мати більше, ніж один дійсний біометричний паспорт. Також він зажадав припинити видачу додаткових паспортів, а також призупинити дію тих з них, які вже були видані українцям раніше.

Нарешті, було зазначено, що візова політика України не повністю відповідає списку третіх країн, чиї громадяни підлягають візовим режимом з метою короткострокового перебування на території Європейського союзу. Даний список був затверджений в 2017 році і діє, таким чином, вже чотири роки.