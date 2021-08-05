Опитування в Facebook: наївні українці втрачають гроші, не відходячи від телефону

З початку поточного місяця почала надходити велика кількість повідомлень від українців, які стали жертвами шахрайства в соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції на своїй офіційній сторінці. Що ж придумали шахраї на цей раз?





Нова злочинна схема для ошукування українців

Сутність схеми, винайденої шахраями, проста. У соціальних мережах публікуються різні відеоматеріали, де відомі телеведучі розповідають про те, що за проходження опитувань нібито платяться гроші. Для цього необхідно просто перейти за посиланням в описі відео.

На сайтах, на які ведуть посилання, дійсно публікуються опитування. Також там є фейкові коментарі від людей, які нібито успішно пройшли опитування та отримали гроші. Зрозуміло, насправді пишуть їх або боти, або ж самі шахраї. Після того, як ви пройдете опитування, вам запропонують ввести дані банківської картки, нібито для оплати комісії. Нескладно здогадатися, що шахраї таким чином отримують доступ до даних вашої банківської карти. З грошима на рахунку, зрозуміло, можна попрощатися.

Знаменитості, які нібито задіяні в такій рекламі, насправді не мають до неї ніякого відношення. Ролики виготовляються за допомогою технології, відомої як Deep Fake. Це вказує в тому числі на те, що у зловмисників дуже непогані гроші і можливості. Поки що невідомо, скільки ж всього українців попалося на прийом зловмисників. Поліція веде розслідування за фактом шахрайських дій.

Для того, щоб не попастися на вудку зловмисників, які хочуть викрасти ваші гроші і дані вашої карти, слід пам’ятати одне просте правило: ніколи не вказуйте дані карти на якихось незрозумілих сайтах. А ще подумайте про те, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці: ніхто не буде давати гроші просто так. Також необхідно пам’ятати, що ніхто і ніколи не буде вимагати від вас оплатити якусь там «комісію» – це виглядає трохи не так. Комісія, якщо вона є, просто автоматично віднімається з грошей, які ви отримуєте.