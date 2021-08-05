Українців засмутили неприємною новиною про 5G

Багато людей у нащій країні, безсумнівно, з нетерпінням очікують, коли вже нарешті з’являться мережі п’ятого покоління, тобто 5G. Однак нещодавно відбулося засідання Кабінету Міністрів України, на якому було прийнято рішення, яке засмутило всіх, хто очікував повноцінного запуску мереж в Україні. Здається, доведеться почекати, поки зв’язок нового покоління запрацює, принаймні, на території великих міст, а про маленькі районні центри та села і говорити не варто.





Новини про мережі: чому ж українці засмучені

На засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося кілька днів тому, було прийнято рішення відкласти повноцінний запуск мереж п’ятого покоління в нашій країні. Нові терміни – мінімум середина наступного, 2022 року. Це пов’язано в першу чергу з тим, що для того, щоб дозволити роботу мереж і розгорнути по всій території нашої країни необхідні підстанції, спочатку слід провести дорогі наукові дослідження. На даний момент у державному бюджеті України немає грошей, необхідних для цього заходу.

Слід зазначити, що ініціатива щодо введення 5G зустріла критику з боку багатьох експертів. Зрозуміло, про тих, хто будує теорії змови з приводу зв’язку мереж п’ятого покоління з пандемією COVID-19, мова тут не йде. Заперечення є набагато більш адекватні та обгрунтовані. Наприклад, особливості вишок 5G такі, що їх необхідно ставити дуже близько одна до одної – набагато ближче, ніж 4G-вишки, а отже, їх потрібно набагато більше.

Ще одна причина, через яку експерти вважають мережі п’ятого покоління зайвими – це те, що потенціал 4G на даний момент не вичерпаний. Більш того, для потреб простих споживачів його цілком достатньо, а 5G, в свою чергу, потрібна в першу чергу для високотехнологічного обладнання і для промисловості.