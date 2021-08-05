Украинцев расстроили неприятной новостью про 5G

Многие люди, несомненно, с нетерпением ожидают, когда уже в нашей стране наконец-то появятся сети пятого поколения, то есть 5G. Однако недавно состоялось заседание Кабинета Министров Украины, на котором было принято решение, расстроившее всех, кто ожидал полноценного запуска сетей в Украине. Кажется, придется подождать, пока связь нового поколения заработает, по крайней мере, на территории крупных городов, а о маленьких районных центрах и селах и говорить не стоит.





Новости о сетях: почему украинцы расстроены

На заседании Кабинета министров, которое состоялось несколько дней назад, было принято решение отложить полноценный запуск сетей пятого поколения в нашей стране. Новые сроки — минимум середина следующего, 2022 года. Это связано в первую очередь с тем, что для того, чтобы позволить работу сетей и развернуть по всей территории нашей страны необходимые подстанции, вначале следует провести дорогостоящие научные исследования. На данный момент в государственном бюджете Украины нет денег, необходимых для этого мероприятия.

Следует отметить, что инициатива по введению 5G встретила критику со стороны многих экспертов. Разумеется, о тех, кто строит теории заговора по поводу связи сетей пятого поколения с пандемией COVID-19, речь здесь не идет. Возражения есть намного более адекватные и обоснованные. К примеру, особенности вышек 5G таковы, что их необходимо ставить очень близко друг к другу — гораздо ближе, чем 4G-вышки, а следовательно, их нужно намного больше.

Еще одна причина, по которой эксперты считают сети пятого поколения излишними — это то, что потенциал 4G на данный момент не исчерпан. Более того, для потребностей простых потребителей его вполне достаточно, а 5G, в свою очередь, нужна в первую очередь для высокотехнологичного оборудования и для промышленности.