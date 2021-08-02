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В Украине резко подорожают два товара, которыми пользуются все

Качественная одежда и обувь будут в дефиците.

03.08.2021
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Осенью в Украине взлетят цены на товары из текстиля и кожи. В первую очередь это скажется на стоимости одежды и обуви. Основными причинами ценового коллапса станут повышение тарифов на энергоресурсы и карантинное подорожание услуг логистики.


Производить одежду и обувь станет невыгодно

Существенное повышение цен на энергоносители – основной фактор, который повлияет на цену товаров отечественного производства. Ведь в процессе изготовления качественного сырья для обуви, нужна глубокая обработка кожи. А это огромные объемы затраченного газа и электроэнергии. Цена «голубого топлива» на европейском рынке постоянно колеблется, доходя порой почти до 16 тыс. грн за тысячу кубометров. Поэтому производителям просто невыгодно продавать товар по актуальной цене.

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Похожие неприятности переживают и предприятия, занимающиеся пошивом одежды. Турецкая ткань, которую обычно заказывают такие фабрики, уже подорожала чуть ли не на 30%. Что конечно же не может не сказаться на конечных ценах продукции.

Проблемы с поставками

Если же принять во внимание импорт готовых товаров из-за границы, здесь ситуация также усложнилась. Европейские поставщики в связи с пандемией вынуждены были повысить стоимость одежды и обуви. Дело в том, что из-за строгих карантинных ограничений большая часть предприятий была вынуждена закрываться на определенный период. Да и сейчас фабрики не могут позволить себе выпустить на работу сразу всех своих работников в связи с противоэпидемическими ограничениями, и требованиями относительно безопасной дистанции.

Резко взлетели цены и на логистику, то есть доставку товаров из других стран. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается на примере поставок из Китая. Если раньше доставка контейнера с продукцией, или сырьем, обходилась заказчику в 2,5 тыс. долл., то сейчас стоимость транспортировки временами достигает даже 10 тыс. долл. Конечно же платить за доставку больше, чем стоит сам товар, не хочет никто.

Осенний локдаун

В целом же, несмотря на снятие строгих карантинных ограничений, выручка отечественных производителей одежды и обуви не слишком возросла. Со времен последнего локдауна граждане стали покупать всего на 10-20% больше. Поэтому украинским предприятиям до сих пор не удалось «отбить» свои потери за период строгих ограничений, что также является достаточно сильной мотивацией для повышения цен.

К тому же разговоры о возможном сентябрьском локдауне не дают возможности производителям спланировать свою прибыль хотя бы на несколько месяцев вперед. А это значит, что повышение цен остается для них единственным способом выживания в современных реалиях.

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03.08.2021
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