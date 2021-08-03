Киевстар сделал щедрый подарок миллионам своих абонентов

Недавно мобильный оператор «Киевстар» сделал замечательный подарок миллионам своих абонентов. Теперь огромное количество наиболее популярных приложений будут полностью безлимитными.





Какими будут условия новой акции?

Срок действия новой акции, запушенной мобильным оператором, продлится вплоть до конца августа. В течение всего этого времени у пользователей не будут списываться гигабайты мобильного интернета за использование целого ряда сайтов и приложений. Все, что требуется для этого — активировать услугу с помощью бесплатного и простого кода USSD.

Для части абонентов без какой-либо оплаты за трафик будут работать популярные приложения потокового видео, такие как YouTube, Киевстар ТВ, Megogo, Netflix, 1 + 1 video и Disney. По условиям тарифных планов у этих абонентов гигабайты за использование таких сервисов списываются, однако больше этого происходить не будет. Активировать эту услугу можно с помощью комбинации *261 #.

Для абонентов с другими тарифными планами бесплатными и безлимитными Киевстар делает различные популярные социальные сети и мессенджеры, такие как TikTok, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, а также Facebook messenger. Активируются они с помощью простого кода *262#. Абоненты мобильного оператора получат СМС-сообщение с условиями акции, однако нужно помнить, что для того, чтобы подключить ее, есть одно важнейшее условие. У вас должен быть уже оплачен месяц пользования тарифным планом, или, по крайней мере, сутки пользования им.

Как мы писали ранее, Киевстар изменит условия одного из своих тарифных планов. В тарифном плане LOVE станет доступно большее количество гигабайтов интернета и минут для звонков. Старый тарифный план получит название «LOVE 2020» и с этого дня станет недоступным для подключения, что тоже следует помнить. Детальные условия обновленного тарифного плана появятся на сайте мобильного оператора четвертого августа, в день, когда его окончательно запустят.