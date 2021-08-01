Київстар оновив умови свого популярного тарифу

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» оголосив про те, що він змінить умови свого популярного тарифного плану Love, запущеного ще взимку в честь Дня Святого Валентина. Якими ж будуть нові умови?





Що входить в новий тарифний план?

Тарифний план від найбільшого мобільного оператора нашої країни раніше включав в себе наступний перелік послуг за помірну плату – всього сто п’ятдесят гривень на місяць, що дуже небагато:

Десять тисяч мегабайтів мобільного інтернету.

Тисяча хвилин дзвінків як всередині мережі Київстар, так і на мобільні номери інших українських операторів.

Пакет телебачення «Київстар ТВ Легкий».

Послуга «Доктор онлайн» без додаткової плати.

Для любителів футболу – пакет послуг «Київстар футбол легкий».

«Знання без кордонів»: доступ до Вікіпедії та інших освітніх сервісів не тарифікується.

Соціальні мережі та месенджери без обмежень.

Ігри без обмежень.

Музика без обмежень.

Нові умови для даного тарифного плану вступлять в дію вже четвертого серпня. У тарифному плані LOVE стане доступним більша кількість гігабайт інтернету і хвилин для дзвінків. Старий тарифний план отримає назву «LOVE 2020» і з цього дня стане недоступним для підключення, що теж слід пам’ятати. Детальні умови оновленого тарифного плану з’являться на сайті мобільного оператора четвертого серпня, в день, коли його остаточно запустять.

Як ми писали раніше, Київстар змінив послугу «Повідомити про мене». Зміна полягає в тому, що на даний момент повідомлення про те, що ви з’явилися в мережі, будуть отримувати тільки абоненти мобільного оператора «Київстар», але не інших мобільних операторів. Також тимчасово недоступна дана послуга для тих абонентів, які перенесли свій номер в мережу Київстар з мережі іншого мобільного оператора завдяки популярній послузі MNP. Причини такої тимчасової незручності – «технічні», за словами оператора.