Користувачі “Дія” в небезпеці: на них беруть кредит через додаток

Технології не стоять на місці, і шахрайські прийоми, на жаль, теж. Так, нещодавно з’явилися повідомлення про те, що злочинці навчилися брати кредит на українців через додаток «Дія». Як таке може бути? Давайте спробуємо розібратися разом.





Кредити без згоди

Історія недавнього скандалу проста. Громадянка України нібито «взяла кредит» через додаток «Дія». Найпікантніше тут те, що вона навіть не була зареєстрована в цьому додатку, більш того – у жінки не було навіть ID-карти, тільки паперовий паспорт старого зразка. Жінка нічого не знала про кредит, поки їй не почали дзвонити колектори та вимагати повернути суму боргу з відсотками. Вона поскаржилася в кредитну організацію, де нібито «взяла кредит», але там відповіли, що підстав вважати, що кредит був оформлений третіми особами, у них немає. Українка звернулася в поліцію, ведеться розслідування.

Наступним кроком жінки стала скарга в додаток «Дія». Там їй повідомили, що додаток надійний і в ньому немає можливості оформити кредит на когось без його згоди. Національний банк України також відмовив у допомозі та розслідуванні. Тим часом кредитні колектори продовжують тероризувати жінку. Що відбувається, поки що незрозуміло, крім того очевидного факту, що вона стала жертвою шахраїв або хакерів.

Експерти повідомляють, що їм відомо про схожі випадки. Можливо, в ході загального оцифрування даних паспортні дані українки потрапили до нечистих на руку співробітників, які потім продали їх злочинцям. Може бути також, що додаток взагалі ні при чому – жінка «засвітила» паспортні дані десь в іншому місці. На даний момент ефективний метод захисту проти подібних шахрайських дій тільки один – бути вкрай обережним з персональними даними, адже ви ніколи не можете знати, кому вони потраплять в руки.