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Киевстар обновил условия своего популярного тарифа

01.08.2021
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Недавно мобильный оператор «Киевстар» объявил о том, что он изменит условия своего популярного тарифного плана Love, запущенного еще зимой в честь Дня Святого Валентина. Какими же будут новые условия?


Что входит в новый тарифный план?

Тарифный план от крупнейшего мобильного оператора нашей страны ранее включал в себя следующий список услуг за умеренную плату — всего сто пятьдесят гривен в месяц, что очень немного:

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  • Десять тысяч мегабайтов мобильного интернета.
  • Тысяча минут звонков как внутри сети Киевстар, так и на мобильные номера других украинских операторов.
  • Пакет телевидения «Киевстар ТВ Лёгкий».
  • Услуга «Доктор онлайн» без дополнительной платы.
  • Для любителей футбола — пакет услуг «Киевстар футбол легкий».
  • «Знания без границ»: доступ к Википедии и другим образовательным сервисам не тарифицируется.
    Социальные сети и мессенджеры без ограничений.
  • Игры без ограничений.
  • Музыка без ограничений.

Новые условия для данного тарифного плана вступят в действие уже четвертого августа. В тарифном плане LOVE станет доступно большее количество гигабайтов интернета и минут для звонков. Старый тарифный план получит название «LOVE 2020» и с этого дня станет недоступным для подключения, что тоже следует помнить. Детальные условия обновленного тарифного плана появятся на сайте мобильного оператора четвертого августа, в день, когда его окончательно запустят.

Как мы писали ранее, Киевстар изменил услугу «Сообщить обо мне». Изменение заключается в том, что на данный момент сообщения о том, что вы появились в сети, будут получать только абоненты мобильного оператора «Киевстар», но не других мобильных операторов. Также временно недоступна данная услуга для тех абонентов, которые перенесших свой номер в сеть Киевстар из сети другого мобильного оператора благодаря популярной услуге MNP. Причины такого временного неудобства – «технические», по словам оператора.

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01.08.2021
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