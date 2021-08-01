Пользователи “Дія” в опасности: на них берут кредит через приложение

Технологии не стоят на месте, и мошеннические уловки, к сожалению, тоже. Так, недавно появились сообщения о том, что преступники научились брать кредит на украинцев через приложение «Дія». Как такое может быть? Давайте разбираться вместе.





Кредиты без согласия

История недавнего скандала проста. Гражданка Украины якобы «взяла кредит» через приложение «Дія». Самое пикантное здесь то, что она даже не была зарегистрирована в данном приложении, более того — у женщины не было даже ID-карты, только бумажный паспорт старого образца. Женщина ничего не знала о кредите, пока ей не начали звонить коллекторы, требующие вернуть сумму долга с процентами. Она пожаловалась в кредитную организацию, где якобы «взяла кредит», но там ответили, что оснований считать, что кредит был оформлен третьими лицами, у них нет. Украинка обратилась в полицию, ведется расследование.

Следующим шагом женщины стала жалоба в приложение «Дія». Там ей сообщили, что приложение надежное и в нем нет возможности оформить кредит на кого-то без его согласия. Национальный банк Украины также отказал в помощи и расследовании. Тем временем кредитные коллекторы продолжают терроризировать женщину. Что происходит, пока что непонятно, кроме того очевидного факта, что женщина стала жертвой мошенников.

Эксперты сообщают, что им известно о похожих случаях. Возможно, в ходе всеобщей оцифровки данных паспортные данные украинки попали к нечистым на руку сотрудникам, которые затем продали их преступникам. Может быть также, что приложение вообще ни при чем — женщина «засветила» паспортные данные где-то еще.

На данный момент эффективный метод защиты против подобных мошеннических действий только один — быть крайне осторожным с персональными данными, ведь вы никогда не можете знать, кому они попадут в руки.