Мобільний оператор Vodafone запустив незамінну послугу, яка потрібна кожній людині

Згідно з інформацією від оператора мобільного зв’язку Vodafone, недавно він запустив дві абсолютно незамінні послуги, які потрібні кожній людині. Обидві вони відносяться до послуг страхування. Одна з них дозволить вам отримати гроші на додатковий рахунок при оформленні поліса «Автоцивілка», друга – захистить вас від захворювання COVID-19 під час подорожі за кордоном. Що ж це за послуги? Давайте розберемося більш детально!





Дві послуги для вашої безпеки

Перша послуга дозволяє вам отримати сто гривень на ваш додатковий рахунок. Для цього вам необхідно оформити електронний поліс автострахування, вказавши свій номер телефону. СМС про нарахування грошей на ваш рахунок ви отримаєте на наступний день. Використовувати ці кошти ви можете протягом тридцяти днів з моменту отримання SMS-повідомлення про зарахування коштів. Використовувати можна на оплату місячного пакета послуг або ж різних додаткових послуг, за винятком оплати контенту. Зверніть увагу, що якщо ви оформили поліс зі знижкою в десять відсотків за програмою лояльності, то дані сто гривень нараховуватися не будуть. Акція діє протягом усього липня поточного року.

Друга послуга вкрай актуальна для всіх, хто подорожує за кордоном. Вона дозволяє вам застрахуватися на суму в тридцять тисяч євро. У страховку входять «швидка допомога», надання стаціонарної допомоги в медичних установах, оплата ліків, необхідних для невідкладного лікування, транспортування і навіть стоматологічна допомога. Вартість такої послуги становить від двадцяти п’яти гривень в день, в залежності від країни, в якій ви перебуваєте.

Також, як ми писали раніше, тепер, якщо ви хочете придбати віртуальну SIM-карту eSIM, то для цього вже не обов’язково заходити на сайт інтернет-магазину або ж відвідувати роздрібні точки мобільного оператора. Зробити це тепер можна через автомати самообслуговування iBOX, вибравши розділ «Мобільний зв’язок і роумінг». Автомат запропонує вам вибрати eSIM для нового номера або ж того, що у вас вже є. Потім досить просто слідувати інструкціям, які з’являться на екрані.