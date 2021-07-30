Новітній гаджет Xiaomi Mi Band 6 впав в ціні майже втричі

Здебільшого, коли українці купують гаджети, вони звертають увагу на співвідношення ціни та якості. Так, наприклад, новітній фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, який ще зовсім недавно коштував близько трьох тисяч гривень, зараз значно впав в ціні, завдяки чому став ще більш популярним, ніж раніше.





Чим може похвалитися новий браслет?

Відомо, що новий фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 відрізняється чудовим обладнанням. Так, він оснащений відмінним AMOLED-дисплеєм з діагоналлю в 1,56 дюйма і роздільною здатністю 486 на 152 пікселів. Також він обладнаний чудовим пристроєм пам’яті, який дозволяє зберігати дані обсягом до двох мегабайтів. Цього достатньо для пристрою подібного типу, і навіть, можна сказати, з надлишком. Нарешті, у нього є відмінний захист проти води, що дозволяє витримувати тиск до п’ятдесяти метрів водяного стовпа.

Свою основну функцію – стежити за станом здоров’я – Xiaomi Mi Band 6 виконує, безсумнівно, на відмінно. Також він володіє і здібностями органайзера, зокрема, так званих «розумним будильником». Більш того – за допомогою даного інноваційного гаджета ви можете навіть керувати затвором камери! Поєднується даний фітнес-браслет зі смартфонами, які працюють на базі Android, а також і з тими, які працюють на iOS. Від вас вимагається лише завантажити і встановити програму Mi Fit, яка є абсолютно безкоштовною.

Згідно з даними онлайн-майданчика hotline.ua, зараз ціна на даний фітнес-браслет неймовірно обвалилася, і його можна придбати за тисячу гривень, а то й менше. Ось скріншот:

Слід зазначити, що всім бажаючим необхідно поспішити, адже подібне падіння ціни означає, що магазини розпродають залишки, не факт, що їх залишилося багато. Якщо не купите зараз, то можете втратити свій шанс.