На скільки законно завантажувати відео з YouTube

Програм для завантаження відео з YouTube так само багато, як піщинок на березі моря. Тим не менш, багато хто задається питанням, чи законно взагалі завантажувати відео з цього сайту. Розбираємося в цьому питанні.





Завантаження відео з YouTube: за і проти

Скажемо відразу: вам не потрібно боятися юридичних наслідків, якщо ви завантажуєте відео з YouTube. Завантаживши відео, ви створюєте собі «приватну копію». Юридично ці копії дозволені, якщо вони завантажені з легального джерела і не використовуються в комерційних цілях. YouTube є таким джерелом, оскільки кожен користувач добровільно завантажує туди свої відео.

Однак якщо відео завантажено людиною, яка не має на нього прав, ви все одно не будете покарані за завантаження. Як користувач, ви можете припустити, що YouTube пропонує легальний контент і видаляє незаконний. Відповідно, юридично ви перебуваєте в безпеці: якщо ви завантажуєте неліцензійний музичний твір або фільм, гіпотетична вина лежить на YouTube, а не на вас.

Що говориться в призначеній для користувача угоді

В загальних Умовах використання YouTube говориться, що завантажувати відео небажано або заборонено. Як зареєстрованому користувачу, вам заборонене завантаження відео. Але! Якщо ви не входили в свій акаунт, значить, ви не погоджувалися з цими умовами використання.

Тим не менш, не варто турбуватися, навіть якщо ви завантажили відео, авторизувавшись в своєму профілі. Жодна інстанція в світі не буде обтяжувати себе полюванням на завантажувачів відео з YouTube. Оскільки відео доступні безкоштовно, YouTube не несе фінансових втрат через такі дії.

Нещодавно, однак, ця проблема торкнулася сайту для завантаження музики Youtube-MP3.org. Щоб уникнути багатомільйонного позову, власники добровільно видалили сайт з мережі.

Різниця завантаження з YouTube і піратських сайтів

У той час як при завантаженні кліпів з YouTube ви юридично перебуваєте в безпеці, завантаження відео з піратських сайтів офіційно не дозволене. На відміну від YouTube, контент на таких сервісах розміщується незаконно – і ви не можете навіть припустити, що він, особливо у випадку з новими фільмами або серіалами, завантажений за згодою правовласників. Тому утримайтеся від завантаження фільмів з джерел, які ви можете однозначно ідентифікувати як незаконні. Замість цього читайте, як дивитися ліцензійні фільми безкоштовно.