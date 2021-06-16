Фахівці розповіли, як відрізнити фейковий інтернет-магазин від справжнього

Найбільші знижки на товари магазини влаштовують влітку і взимку. Повз них не можуть пройти і зловмисники, які активізуються в цей час. Найчастіше для “наживи” використовуються сайти відомих магазинів. Наприклад, в лютому цього року українцям пропонували купити iPhone і PlayStation за рекордно низькою ціною, проте потім цей магазин був закритий.





Посилання на такі фейковий магазини можуть поширюватися через фішингові листи. Під час розпродажів бренди зазвичай відправляють своїм покупцям набагато більше листів з інформацією про акції та спецпропозиції. Але разом з листами з реальних магазинів користувачі можуть отримати листи від кіберзлочинців. І вони будуть містити посилання на шкідливі сайти, що імітують оригінальні сайти магазинів.

GSMinfo рекомендує звернути увагу на адресу електронної пошти, з якої відправлено лист, а не тільки на ім’я відправника. Подивіться, кому він адресований: багато фішингових кампаній – масові. Такий шкідливий лист не буде звернено персонально до вас, замість цього буде загальне привітання, наприклад, “Дорогий клієнт”. При цьому поважаючий себе магазин, якщо ви підписувалися на його розсилку, швидше за все звернеться до вас по імені. Перевіряйте граматику, мову – нормальний магазин не буде розсилати погано підготовлені електронні листи.

Більшість людей не відразу можуть зрозуміти, що перед ними фальшивий сайт: сучасні фішингові сайти майстерно маскуються під справжні. Зверніть увагу на те, як оформлений сайт, чи немає помилок на сторінках або в адресі сайту.

Будьте обережні з посиланнями та інформацією з соцмереж. Фішингові посилання зустрічаються не тільки в електронній пошті і смс, але і в соцмережах, на форумах і онлайн-іграх. Хакери можуть зламувати (або створювати підроблені) облікові записи популярних магазинів і розміщувати шкідливі посилання в своїх профілях і повідомленнях.

Якщо в постах на сторінках брендів в соцмережах є інформація про ексклюзивні акції і умови, дуже важливо перевірити їх на офіційному сайті. Введіть адресу сайту вручну в браузері, не переходьте за посиланням. А в разі сумнівів завжди зв’язуйтеся з магазином за іншими офіційними каналами (не реагуючи на потенційну спробу фішингу), щоб переконатися, що конкретна пропозиція правдива.

При купівлі товару в інтернет-магазині варто дотримуватися простих правил: