В Украине стремительно подорожали смартфоны, некоторые подскочили на несколько тысяч

Средняя стоимость смартфона в Украине за последний год выросла минимум на 10%. А на некоторые топовые модели цена взлетела чуть ли не на четверть. В общем компании-продавцы цифровой техники и мобильные операторы как один утверждают, что дело здесь в подорожании комплектующих.





Мы решили спросить у самых популярных украинских операторов и компаний-ритейлеров, как для них изменился рынок смартфонов?

Vodafone

У популярного мобильного оператора считают, что в первую очередь рынок смартфонов изменила пандемия. Большую часть продаж компания вот уже более года осуществляет через свой онлайн-магазин.

Изменились, по наблюдениям оператора, и критерии украинцев касательно выбора мобильного. Теперь популярностью пользуются модели с экраном более 6 дюймов, выносливой батареей емкостью не менее 4000 mAh, качественной камерой и обязательно с поддержкой 4G.

Среди брендов по-прежнему лидирующие позиции занимают Samsung и Xiaomi. Именно на них в Vodafone приходится более 60% продаж.

lifecell

Средняя цена смартфона в lifecell увеличилась за последний год на 76 грн. Такую ситуацию в компании объясняют закрытием на карантин многих фабрик Индии и Китая, где собственно и производится большинство смартфонов. Из-за этого выросла себестоимость техники и ее цена для потребителя.

В общем же оператор отметил рост популярности смартфонов Xiaomi среди своих клиентов. Бренду в этом году даже удалось превзойти безоговорочного лидера сотового рынка Украины Samsung.

Киевстар

Средняя стоимость смартфона, приобретенного у самого популярного мобильного оператора Украины, за последние полгода изменилась с 3800 грн до 4500 грн. Причем лидерскую позицию занял все тот же Xiaomi.

Фокстрот

В Фокстрот цены на смартфоны с начала 2021 увеличились на 20%. Но у ритейлера подорожание объясняют не столько последствиями пандемии, сколько собственно улучшением характеристик самих мобильных устройств. Хотя и дефицит комплектующих, в наибольшей степени процессоров, также сыграл не «на руку» потребителям.

Moyo

В этой сети стоимость смартфона подскочила на 10-15%. Жалуются в Moyo преимущественно на подорожание комплектующих и услуг доставки. В топе мобильной сети в течение последнего года держались привычные лидеры – Samsung и Apple.

Цитрус

В Цитрусе средний чек увеличился почти на 8%. Ритейлер связывает такое изменение расценок с выходом новых более дорогих моделей популярных брендов, в том числе Samsung S21. Популярностью здесь пользуется также iPhone, особенно линейки 11 и 12.

Подчеркивают в Цитрусе и влияние подорожания комплектующих на конечную стоимость продукции. Тем не менее по мнению руководства сети цены на мобильную технику скорее всего стабилизируются еще до конца года.