Новітню версію Windows роздають абсолютно безкоштовно всім бажаючим

Порівняно нещодавно була анонсована нова, одинадцята версія операційної системи Windows. Також тепер у всіх бажаючих з’явилася унікальна можливість отримати її повністю безкоштовно, що, безсумнівно, вкрай приємно і корисно, особливо для людей, яким потрібно вже зараз знати, чого очікувати від нової системи.





Як скористатися пропозицією від Microsoft

Нова операційна система містить в собі цілий ряд поліпшень, зокрема, новий дизайн, більш мінімалістичний, ніж в попередніх версіях Windows. Також вона, на відміну від попередніх версій, оновлюється виключно в фоновому режимі, тобто для того, щоб встановити всі її оновлення, не потрібно буде перезавантажувати ваш комп’ютер і довго чекати їх встановлення.

Як і всі попередні операційні системи, ця платформа буде платною, однак зараз компанія Microsoft дає можливість скористатися нею абсолютно безкоштовно для всіх бажаючих. Вперше за всю історію операційної системи Windows вона надходить у відкритий бета-тест, і саме це якраз і необхідно, щоб повністю безкоштовно отримати операційну систему.

Для того, щоб отримати можливість стати користувачем операційної системи, не витративши жодної копійки зі своєї кишені, вам необхідно стати учасником програми Windows Insider. Це дасть вам право отримати Windows 11 Pro, в її тестовій збірці, призначеній для бета-версії. Про всі помічені помилки ви можете, без сумніву, повідомити безпосередньо компанії Microsoft, тобто ви, фактично, самі допомагаєте поліпшити кінцевий продукт, і економите значні гроші.

Слід зазначити, що, як гарантує сама компанія, а також багато задоволених користувачів, операційна система буде повноцінно нормально працювати і оновлюватися, тобто ви отримаєте реальну можливість оцінити її за кілька місяців до виходу в повноцінний продаж. Фактично, компанія платить вам, тому що, як говорить прислів’я, «зекономлені гроші – це зароблені гроші».