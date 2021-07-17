ПриватБанк змінить життя власників популярного гаджета

Нещодавно ПриватБанк у співпраці з платіжною системою Mastercard запустив унікальну послугу, яка змінить життя власників такого гаджета, як годинник від швейцарського бренду Swatch.





Як виглядає нова послуга

Послуга, запущена банком, носить назву SwatchPAY. Вона дозволяє людям, які є власниками карток Mastercard від ПриватБанку, платити за будь-які послуги і товари за допомогою відповідної моделі годинника. Слід зазначити, що дана можливість присутня в цих гаджетах з самого початку, адже під циферблатом у них знаходиться спеціальний NFC-чіп. Для того, щоб зробити ним оплату, вам достатньо просто піднести піднести годинник до безконтактного терміналу.

Для того, щоб отримати можливість платити цим пристроєм за своїм бажанням, вам спочатку необхідно зробити чотири простих дії. Ось цей алгоритм потрібних дій:

1. Встановіть мобільний додаток SwatchPAY на свій мобільний телефон, що працює під iOS або Android.

2. Введіть вручну дані вашої банківської карти або ж відскануйте її за допомогою вашого смартфона.

3. Активуйте ваш годинник за допомогою програми SwatchPAY! Box в офіційному магазині виробника Swatchю Ви можете зробити це і самостійно, якщо у вас є мобільний телефон на базі «Андроїда», у якого є NFC-чіп.

4. Коли вам потрібно оплатити товар або послугу, просто піднесіть свій годинник до безконтактного терміналу.

На даний момент в нашій країні є тринадцять моделей годинників, які підтримують сервіс SwatchPAY. З їх переліком ви можете ознайомитися на офіційному сайті виробника. Купити можна або на сайті swatch.ua, або ж в магазинах мережі ZIFFERBLATT.

Переживати за ступінь захисту не слід. В оплаті годинником використовується унікальний метод захисту, який полягає в тому, що номер вашої картки замінюється унікальною комбінацією з шістнадцяти цифр – токеном. Фактичні дані карти представлені саме ним. Це забезпечує високий рівень захисту, адже дешифрувати дані вашої карти з токена абсолютно неможливо.