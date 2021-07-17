Новейшую версию Windows раздают совершенно бесплатно всем желающим

Сравнительно недавно была анонсирована новая, одиннадцатая версия операционной системы Windows. Также теперь у всех желающих появилась уникальная возможность получить ее полностью бесплатно, что, несомненно, крайне приятно и полезно, и обрадует многих.





Как воспользоваться предложением от Microsoft

Новая операционная система содержит в себе целый ряд улучшений, в частности, новый дизайн, более минималистичный, чем в предыдущих версиях Windows. Также она, в отличие от предыдущих версий, обновляется исключительно в фоновом режиме, то есть для того, чтобы установить все ее обновления, не нужно будет перезагружать ваш компьютер и долго ждать их установки.

Как и все предыдущие операционные системы, эта платформа будет платной, однако сейчас компания Microsoft дает возможность воспользоваться ею совершенно бесплатно для всех желающих. Впервые за всю историю операционной системы Windows она поступает в открытый бета-тест, и именно это как раз и необходимо, чтобы полностью бесплатно получить данную операционную систему.

Для того, чтобы получить возможность стать пользователем операционной системы, который обзаведется ею, не потратив ни копейки из своего кармана, вам необходимо стать участником программы Windows Insider. Это даст вам право получить Windows 11 Pro, в ее тестовой сборке, предназначенной для бета-версии. Обо всех замеченных ошибках вы можете, без сомнения, сообщить непосредственно компании Microsoft, то есть вы, фактически, сами помогаете улучшить конечный продукт, и экономите значительные деньги.

Следует отметить, что, как гарантирует сама компания, а также многие довольные пользователи, операционная система будет полноценно нормально работать и обновляться, то есть вы получите реальную возможность оценить ее за несколько месяцев до выхода в полноценную продажу. Фактически, компания платит вам, потому что, как говорит пословица, «сэкономленные деньги — это заработанные деньги».