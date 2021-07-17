«Нова Пошта» виконає всі побажання українців

Як повідомляє поштовий оператор «Нова пошта», він відкриває можливість для всіх українців повідомити про свої побажання і критичні зауваження безпосередньо керівництву компанії. Всі побажання українців, а також конструктивна критика, будуть обов’язково враховані, запевняють представники поштового оператора.





Як повідомити про свої пропозиції та критичні зауваження

За словами керівництва компанії, воно намагається відповідати на повідомлення користувачів послуг «Нової пошти», які пишуть в месенджерах, соціальних мережах або телефонують їм. Однак в публікації, що недавно з’явилася на сайті компанії, стверджується, що «ми хочемо більшого – щоб клієнти були задоволені, навіть коли ми помиляємося».

Серед всіх спроб поліпшити якість сервісу виділяється, зокрема, запуск в соціальній мережі Facebook хештега #НП_чує, призначеного для збору скарг і відгуків. Як повідомляє керівництво компанії, незабаром вони виберуть топ-10 скарг і рекомендацій, які будуть виконані в першу чергу.

Пропозиції та зауваження можуть стосуватися різних проблем, зокрема, питань якості обслуговування, зв’язку з кур’єрами, упаковки, роботи мобільного застосування. Для того, щоб критика була по-справжньому конструктивної, в компанії просять чітко описати проблему і те, як необхідно її вирішити. Всі ці пропозиції повинні бути реалістичними. Це, безумовно, робиться в першу чергу саме для того, щоб клієнт міг залишитися задоволений сервісом навіть в тому випадку, якщо «Нова Пошта» дійсно допустила помилку зі свого боку.

Краща десятка відгуків і порад, які допоможуть поліпшити сервіс і послуги «Нової Пошти», буде опублікована вже через тиждень, і «Нова пошта» обіцяє негайно почати над ними працювати. Щомісяця будуть публікуватися звіти і демонстрація вчиненого прогресу щодо впровадження даної інновації. Можливо, надалі будуть запускатися і інші аналогічні заходи, призначені в першу чергу для поліпшення сервісу.