«Новая Почта» исполнит все пожелания украинцев

Как сообщает почтовый оператор «Новая почта», он открывает возможность для всех украинцев сообщить о своих пожеланиях и критических замечаниях непосредственно руководству компании. Все пожелания украинцев, а также конструктивная критика, будут обязательно учтены, заверяют представители почтового оператора.





Как сообщить о своих предложениях и критических замечаниях

По словам руководства компании, оно старается отвечать на сообщения пользователей услуг «Новой почты», которые пишут в мессенджерах, социальных сетях или звонят им. Однако в публикации, недавно появившейся на сайте компании, утверждается, что «мы хотим большего — чтобы клиенты были довольны, даже когда мы ошибаемся».

Среди всех попыток улучшить качество сервиса выделяется, в частности, запуск в социальной сети Facebook хэштега #НП_чує, предназначенного для сбора жалоб и отзывов. Как сообщает руководство компании, вскоре они выберут топ-10 жалоб и рекомендаций, которые будут исполнены в первую очередь.

Предложения и замечания могут касаться самых разных проблем, в частности, вопросов качества обслуживания, связи с курьерами, упаковки, работы мобильного приложения. Для того, чтобы критика была по-настоящему конструктивной, в компании просят четко описать проблему и то, как необходимо ее решить. Все эти предложения должны быть реалистичными. Это все предназначено в первую очередь для того, чтобы клиент мог остаться доволен сервисом даже в том случае, если «Новая Почта» действительно допустила ошибку со своей стороны.

Лучшая десятка отзывов и советов, которые помогут улучшить их сервис и услуги, будет опубликована уже через неделю, и «Новая почта» обещает незамедлительно начать над ними работать. Ежемесячно будут публиковаться отчеты и демонстрация совершенного прогресса по внедрению данной инновации. Возможно, в дальнейшем будут запускаться и другие аналогичные мероприятия, предназначенные в первую очередь для улучшения сервиса.