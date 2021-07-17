ПриватБанк изменит жизнь владельцев популярного гаджета

Недавно ПриватБанк в сотрудничестве с платежной системой Mastercard запустил уникальную услугу, которая изменит жизнь владельцев такого гаджета, как часы от швейцарского бренда Swatch.





Как выглядит новая услуга

Услуга, запущенная банком, носит название SwatchPAY! Она позволяет людям, которые являются держателями карточек Mastercard от ПриватБанка, платить за любые услуги и товары с помощью соответствующей модели часов. Следует отметить, что данная возможность присутствует в этих гаджетах изначально, ведь под циферблатом у них находится специальный NFC-чип, который скрыт под циферблатом. Для того, чтобы совершить ими оплату, вам достаточно просто поднести ваши часы к пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу.

Для того, чтобы получить возможность платить данным устройством по своему желанию, вам вначале необходимо совершить четыре простых действия. Вот этот алгоритм нужных действий:

1. Установите мобильное приложение SwatchPAY! на свой мобильный телефон, работающий под iOS или Android.

2. Введите вручную данные вашей банковской карты или же отсканируйте ее с помощью вашего смартфона.

3. Активируйте ваши часы с помощью приложения SwatchPAY! Box в официальном магазине производителя Swatchю Вы можете сделать это и самостоятельно, если у вас есть мобильный телефон на базе «Андроида», у которого есть NFC-чип.

4. Когда вам нужно оплатить товар или услугу, просто поднесите свои часы к бесконтактному терминалу.

На данный момент в нашей стране есть тринадцать моделей часов, которые поддерживают сервис SwatchPAY!. С их перечнем вы можете ознакомиться на официальном сайте производителя. Купить можно либо на сайте swatch.ua, либо же в магазинах сети ZIFFERBLATT.

Переживать за степень защиты не следует. В оплате часами используется уникальный метод защиты, который заключается в том, что номер вашей карты заменяется уникальной комбинацией из шестнадцати цифр — токеном. Фактические данные карты представлены именно им. Это обеспечивает высочайший уровень защиты, ведь дешифровать данные вашей карты из токена абсолютно невозможно.