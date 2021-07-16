Названо смартфони- «смертники» від Xiaomi

Вже не за горами вихід нової версії прошивки Android, яка стане вже дванадцятою. Деякі телефони, як повідомляє виробник, не зможуть її використовувати. Це, безсумнівно, засмутить багатьох українців, оскільки дані смартфони все ще не є застарілими, і велика кількість людей до цих пір їх використовує. Проте, здається, сам виробник вважає їх «смертниками». Які ж це телефони, чиїм власникам слід задуматися про оновлення своїх гаджетів?





Які телефони не отримають оновлення

Список з усіма смартфонами компаній Xiaomi, Redmi і POCO, які повинні отримати оновлену операційну систему Android 12, з’явився нещодавно. Проте, в нього не увійшло шістнадцять пристроїв, які все ще досить активно використовуються сьогодні, і відомо, що останню версію даної операційної системи вони вже ніколи не отримають, що, без сумніву, дуже неприємно.

Список пристроїв, які вважаються «мертвими» і через це не отримають оновлення Android 12, незважаючи на те, що сьогодні вони все ще широко використовуються, як і раніше, виглядає наступним чином:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Redmi Note 7

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi Note 8

Redmi Note 8Т

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Безумовно, дуже неприємно, що дані смартфони, яким не більше двох років, все-таки не отримають ніяких оновлень. Тим не менш, не варто засмучуватися, адже поки що зміни, які несе нова версія, судячи з усього, незначні, і ви можете користуватися старим смартфоном на старій версії.

Цікаво також і те, що Xiaomi зможе продовжити розширення можливостей своїх пристроїв з новими оновленнями MIUI. Проте, краще все-таки подбати рано чи пізно про покупку нового смартфона.