Клієнти звинувачують «ПриватБанку» в оформленні «липових» кредитів
Розлючений користувач великого українського банку «ПриватБанк» поскаржився на фінустанову, заявивши, що співробітники компанії оформили на нього кредит. При цьому представники банку нібито точно знали, що клієнт знаходиться за кордоном і не зможе оперативно відреагувати на подібну дію.
Подробиці інциденту
Своє обурення клієнтка виплеснула у вигляді негативного відгуку, який з’явився на сайті Мінфіну. У ньому вона стисло описала ситуацію – дівчина перебувала за межами України, коли їй прийшло сповіщення про непогашений кредит, який вона не брала. Позика була відкрита в «ПриватБанку», після з’ясування деталей ситуації дівчина дізналася, що кредит оформлений на її ім’я ще в 2019 році. В цей час жінка перебувала за межами країни і не могла відкрити позику самостійно.
Також клієнтка стверджує, що:
- вона в цьому році не зверталася до банку зовсім;
- не надавала жодних фотографій і паспортних даних;
- договір про відкриття кредитного рахунку не підписувала.
Співробітники служби безпеки заявляють, що помилки тут ніякої немає і кредит платити потрібно, а якщо його оформили шахрайським шляхом, то слід звернутися в поліцію для порушення кримінальної справи. При цьому сама постраждала впевнена, що борг на неї оформили співробітники «Приватбанку», тому що вони прекрасно знали, що людина знаходиться за кордоном і не зможе постояти за себе в цей момент. Також жінка стверджує, що понад 500 людей вже постраждали від такої ж схеми, однак ніяких доказів своїх слів не надала.
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