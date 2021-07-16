Названы смартфоны-«смертники» от Xiaomi

Уже не за горами выход новой версии прошивки Android, которая станет уже двенадцатой. Некоторые телефоны, как сообщает производитель, не смогут ее использовать. Это, несомненно, расстроит многих украинцев, поскольку данные смартфоны все еще не являются устаревшими, и большое количество людей до сих пор их использует. Тем не менее, кажется, сам производитель считает их «смертниками».





Какие телефоны не получат обновлений

Список со всеми смартфонами компаний Xiaomi, Redmi и POCO, которые должны получить обновленную операционную систему Android 12, появился недавно. Тем не менее, в него не вошло шестнадцать устройств, которые все еще достаточно активно используются сегодня, и известно, что последнюю версию данной операционной системы они уже никогда не получат, что, несомненно, очень неприятно.

Список устройств, которые считаются «мертвыми» и из-за этого не получат обновление Android 12, несмотря на то, что сегодня они еще широко используются, выглядит следующим образом:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Redmi Note 7

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi Note 8

Redmi Note 8Т

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Безусловно, очень неприятно, что данные смартфоны, которым не больше двух лет, все-таки не получат никаких обновлений. Тем не менее, не стоит расстраиваться, ведь пока что изменения, которые несет новая версия, незначительны.

Интересно также и то, что Xiaomi сможет продолжить расширение возможностей своих устройств с новыми обновлениями MIUI. Тем не менее, лучше все-таки позаботиться рано или поздно о покупке нового смартфона, поскольку не за горами следующие обновления прошивки и операционной системы, которые могут быть крайне значительными и содержать много полезных функций.