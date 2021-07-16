Мобільний оператор «Київстар» запустив послугу, яку всі зобов’язані негайно підключити

Мобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, або, вірніше, акцію, якою всі зобов’язані негайно скористатися, принаймні, якщо ви живете в регіоні, де вона проводиться. Що ж це за дивна акція, і чим вона настільки хороша? Давайте ж з’ясуємо разом!





Для кого призначена акція і які її умови

Скористатися новою акцією дуже просто – для цього достатньо просто підключити Домашній Інтернет від Київстар. Правда, є певні умови, які виникають із самої назви даної унікальної акції – «Будь першим і отримай роутер». І умови ці досить цікаві.

Ті, хто першим підключить домашній інтернет за певними адресами, отримають абсолютно безкоштовно фірмовий роутер від мобільного оператора «Київстар». Акція буде діяти з дванадцятого липня по дванадцяте вересня поточного року, поки що її дія поширюється в першу чергу на такі міста, як Біла Церква та місто Хмельницький.

Відзначимо, що фірмовий роутер надається тільки першому абоненту, який активує послугу Домашній Інтернет в своєму багатоквартирному будинку. Самі по собі дані роутери досить дорогі, так що багато хто, безсумнівно, вирішить поспішити, щоб уникнути зайвих витрат. Зрозуміло, це буде дуже мудрим і виваженим рішенням, так що акція заохочує саме їх. У будь-якому випадку, конкурентам мобільного оператора «Київстар» на ринку домашнього інтернету в даних містах доведеться потіснитися або запустити аналогічні акції.

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив послугу, яка дозволяє вам повністю безкоштовно дзвонити на один номер Вашого мобільного оператора, навіть якщо у вас немає грошей на рахунку та ви не продовжили термін дії вашого тарифного плану. Підключити дану послугу – «Ми разом» – можна або за допомогою програми для смартфонів «Мій Київстар», або ж за допомогою команди *535*380ХХХХХХХ#, де ХХХХХХХ – номер, який ви хочете вибрати своїм «улюбленим». Слід зазначити, що підключення додатково оплачуватися не буде, так само як і дзвінки з даного номеру.