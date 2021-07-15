Microsoft представила громадськості нову версію Windows

Компанія «Майкрософт» зробила дивовижний крок у майбутнє, представивши громадськості нову хмарну версію Windows, яка отримала назву Windows 365. Її головна перевага – відсутність необхідності в потужному комп’ютері, щоб вона працювала. Функціонувати вона зможе навіть на смартфонах, що працюють під Android та iOS.





Чим буде нова операційна система?

Новий сервіс, запущений компанією, дозволяє прямо на її сервері створити своєрідний віртуальний комп’ютер, що працює під новою операційною системою Windows 11. Можна вибрати один з дванадцяти варіантів технічного оснащення. Працювати додаток може через браузери або сервіс Microsoft Remote Desktop, доступний в App Store і Google Play.

Дванадцять конфігурацій відрізняються обладнанням. Так, перша з них відповідає найбільш простому комп’ютеру з одним процесором, двома гігабайтами пам’яті і диском на шістдесят чотири гігабайти. Остання має вісім процесорів, тридцять два гігабайти пам’яті, п’ятсот дванадцять гігабайт на жорсткому диску SSD.

Запуск сервісу відбудеться другого серпня для всього світу, включаючи і нашу країну. Нова операційна система буде доступна за передплатою, тобто ви можете віддавати певну суму грошей раз на рік або місяць і надалі ні в чому себе не обмежувати. Поки що невідомо, скільки саме буде складати вартість передплати. Як повідомляють в самій компанії, таке рішення пояснюється тим, що багато компаній зараз працюють з дому, і їм необхідна система, яка дозволяє вільно отримувати будь-які дані з «хмари» і працювати скрізь, де є інтернет.

Як ми писали раніше, в мережу витекла стабільна бета-версія Windows 11, за якою її можна оцінити. Відмінностей у нової операційної системи від застарілої десятої «вінди» досить багато. Відразу кидається в очі оновлений зовнішній вигляд, який більш мінімалістичний, ніж у попередніх версій за останні роки. Цікава інновація: меню «Пуск» тепер знаходиться в центрі панелі завдань, а не в звичному місці зліва.