Microsoft представила общественности новую версию Windows

Компания «Майкрософт» совершила удивительный шаг в будущее, представив общественности новую облачную версию Windows, которая получила название Windows 365. Ее главное преимущество — отсутствие необходимости в мощном компьютере, чтобы она работала. Функционировать она сможет даже на смартфонах, работающих под Android и iOS.





Чем будет новая операционная система?

Новый сервис, запущенный компанией, позволяет прямо на ее сервере создать своеобразный виртуальный компьютер, работающий под новой операционной системой Windows 11. Можно выбрать один из двенадцати вариантов технического оснащения. Работать приложение может через браузеры или сервис Microsoft Remote Desktop, доступный в App Store и Google Play.

Двенадцать конфигураций отличаются оборудованием. Так, первая из них соответствует самому простому компьютеру с одним процессором, двумя гигабайтами памяти и диском на шестьдесят четыре гигабайта. Последняя имеет восемь процессоров, тридцать два гигабайта памяти, пятьсот двенадцать гигабайтов на жестком диске SSD.

Запуск сервиса состоится второго августа для всего мира, включая и нашу страну. Новая операционная система будет доступна по подписке, то есть вы можете отдавать определенную сумму денег раз в год или месяц и в дальнейшем ни в чем себя не ограничивать. Пока что неизвестно, сколько именно будет составлять стоимость подписки. Как сообщают в самой компании, такое решение объясняется тем, что многие компании сейчас работают из дома, и им необходима система, которая позволяет свободно получать любые данные из «облака» и работать везде, где есть интернет.

Как мы писали ранее, в сеть утекла стабильная бета-версия Windows 11, по которой ее можно оценить. Отличий у новой операционной системы от устаревшей десятой «винды» достаточно много. Сразу бросается в глаза обновленный внешний вид, который более минималистичен, чем у предыдущих версий «винды» за последние годы. Интересная инновация: меню «Пуск» теперь находится в центре панели задач, а не в привычном месте слева.