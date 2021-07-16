С украинцев взыщут чужие долги за газ

Парламентское монобольшинство приняло решение списать задолженности газовых компаний на сумму почти 100 млрд грн. Долги теплокоммунэнерго, облгазов и газсбытов полностью обнулят, а за использованное «в минус» голубое топливо рассчитаются средствами из госбюджета. Таким образом газовые долги покроют с помощью денег налогоплательщиков со всей Украины.





Базируется такое решение в проекте закона №3508-д, который почти единогласно был принят в Верховной Раде 14 июля. За документ проголосовали 303 депутата, большинство из которых принадлежат к партии «Слуга народа».

Интересно, что большая часть долгов за газ сгенерирована компаниями, являющимися собственностью украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Ведь именно под его контролем сейчас находится масштабная сеть газоснабжающих предприятий, предоставляющих коммунальные услуги населению.

Но не все парламентарии поддержали такой решительный шаг государства навстречу участникам газового рынка. Несколько представителей экспертного сообщества довольно резко высказались по отношению к сенсационному законопроекту. К примеру, члены гражданской сети Опора отметили, что прежде всего нужно было провести аудит с целью выяснения, за что же именно государство собирается заплатить бюджетными средствами.

Пока же эксперты акцентируют внимание общественности на таких недостатках нового законопроекта:

не был проведен аудит задолженности, за которую будут рассчитываться деньгами налогоплательщиков;

в долг были включены “температурные коэффициенты”, а также завышенные нормы потребления (температурные коэффициенты были введены в 2017 году, а компенсируют долги предприятиям с 2015 года).

Представители партии «Голос» в свою очередь отметили, что на сегодняшний день газсбыты задолжали компании «Нафтогаз» около 24 млрд грн. Тогда как долги облгазов и газсбытов, принадлежащих Дмитрию Фирташу, составляют более 62 млрд грн. Эти предприятия задолжали как перед «Нафтогазом», так и перед «Укртрансэнерго». То есть большая часть средств украинцев пойдет именно на финансовую помощь известному олигарху.