Vodafone запустил новую услугу, которая очень пригодится миллионам абонентов

Наступает пора отпусков, многие страны открывают границы для украинцев, по крайней мере для тех, кто получил прививку от COVID-19 или может предоставить негативный тест. Миллионам украинцев, которые решат поехать за рубеж, может пригодится «ГигаРоуминг» – новая услуга от мобильного оператора Vodafone.





Как работает новая услуга

Новая услуга, запущенная мобильным оператором, позволяет получить целый гигабайт мобильного интернета всего лишь за двести пятьдесят гривен, что крайне дешево и выгодно по меркам тарифов в роуминге. Чтобы подключить данную услугу или же отключить ее, воспользуйтесь простейшей комбинацией *600*40#. Проверить остаток гигабайтов по услуге можно *600*41#.

Доступной данная услуга будет для всех абонентов мобильного оператора без исключения. Следует отметить, что когда у вас закончится гигабайт, то интернет в дальнейшем не будет тарифицироваться, однако скорость его будет крайне низкой — не более восьми килобит в секунду. В случае, если услуга «ГигаРоуминг» не подключена, у вас будут действовать базовые тарифные планы в роуминге.

Список стран, на территории которых действует данная услуга, можно посмотреть на официальном сайте мобильного оператора. Она совместима также с такими услугами, как «Неделя разговоров» и «Роуминг как дома». При этом с услугой «Гигароуминг» не совместимы следующие услуги:

«Польша, как дома»

«Украина онлайн»

«ГигаРоуминг Max».

Как мы писали ранее, Vodafone также запустил услугу «Безліч розмов». Суть её крайне проста. В ее рамках вы можете за небольшую доплату в двадцать пять гривен изменить условия своего тарифного плана. Как правило, типичные тарифные планы мобильного оператора включают в себя безлимитные звонки внутри сети и определенное количество минут для разговоров за ее пределами. После обмена вы получите большой пакет минут для звонков на все украинские номера. Сколько именно, зависит от конкретного тарифного плана.