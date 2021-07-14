Vodafone запустив нову послугу, яка дуже знадобиться мільйонам абонентів

Наступає пора відпусток багато країн відкривають кордони для українців принаймні для тих, хто отримав щеплення від COVID-19 чи може надати негативний тест. Мільйонам українців, що вирішать поїхати до інших країн, може стати в нагоді «ГігаРоумінг» – нова послуга від мобільного оператора Vodafone.





Як працює нова послуга

Нова послуга, задавнена мобільним оператором, дозволяє отримати цілий гігабайтів мобільного інтернету всього лише за двісті п’ятдесят гривень, що дуже дешево і вигідно за мірками тарифів у роумінгу. Щоб підключити цю послугу, або ж відключити її, скористайтеся простою комбінацією *600*40#. Перевірити решту гігабайтів в межах послуги – *600*41#.

Доступною дана послуга буде для всіх абонентів мобільного оператора без винятку. Слід відзначити, що коли у вас закінчується гігабайти, то інтернет надалі не тарифікуватиметься, проте швидкість його буде вкрай низькою – не більше восьми кілобіт в секунду. У разі, якщо послугу «ГігаРоумінг» не підключена, у вас будуть діяти базові тарифні плани в роумінгу.

Список країн, на території яких діє дана послуга, можна подивитися на офіційному сайті мобільного оператора. Вона сумісна також з такими послугами, як «Тиждень розмов» і «Роумінг як дома». При цьому із послугою «Гігароумінг» не сумісні такі послуги:

«Польща як вдома»

«Україна онлайн»

«ГігаРоумінг Max».

Як ми писали раніше, Vodafone також впровадив послугу «Безліч розмов». Суть її дуже проста. У її рамках ви можете за невеличку доплату у двадцять п’ять гривень змінити умови свого тарифного плана. Як правило, типові тарифні плани мобільного оператора включають в себе безлімітні дзвінки у мережі та певну кількість хвилин для розмов за її межами. Ви отримаєте великий пакет хвилин для дзвінків на усі українські номери. Скільки саме – залежить від конкретного тарифного плану.