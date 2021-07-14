Ці категорії українських громадян отримають право на додаткову фінансову допомогу

Починаючи з першого липня, в нашій країні підвищився прожитковий мінімум. Завдяки цьому, декілька категорій українських громадян, які отримують фінансову допомогу, також отримають право на її підвищення. Це стосується не тільки пенсіонерів, повідомляють експерти.





Які виплати підвищаться і наскільки?

В першу чергу, звичайно, з підвищенням прожиткового мінімуму пов’язане підвищення пенсій людям похилого віку, проте не тільки. Зокрема, в нашій країні також підвищилися пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Тепер для однієї дитини розмір подібної пенсії становитиме повний обсяг прожиткового мінімуму для всіх непрацездатних осіб, тобто буде дорівнювати мінімальній пенсії. Так як підвищення прожиткового мінімуму склало вісімдесят гривень, то зросла і відповідна пенсія – з 1769 до 1854 гривень.

Виплати для двох дітей становитимуть сто двадцять відсотків від прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим виплати на двох дітей складуть вже не три тисячі п’ятсот тридцять вісім гривень, а три тисячі сімсот вісім, сума підвищення становитиме в цілому сто сімдесят гривень.

Максимальний розмір обов’язкових виплат по втраті годувальника на трьох дітей становить сто п’ятдесят відсотків від прожиткового мінімуму і далі рости не буде, незалежно від того, скільки ще дітей будуть отримувати дану пенсію.

Відзначимо, що відповідно до законів нашої країни, пенсія по втраті годувальника зараховується всім непрацездатним членам сім’ї, які жили за рахунок померлого. При цьому діти до вісімнадцяти років незалежно від того, чи дійсно вони були на утриманні годувальника, в будь-якому випадку отримують право на ці виплати. Саме на них в першу чергу і орієнтована дана соціальна норма, і підвищення пенсії, безсумнівно, позитивним чином позначиться на них. Слід також відзначити, що пенсії будуть підвищуватися і надалі.