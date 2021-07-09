Сотовый оператор lifecell запустил услугу, которая критически необходима всем абонентам

Мобильные операторы развивают не только тарифные планы, но и различные сферы услуг, так или иначе связанные с их непосредственной сферой работы, например, с интернетом. Так, недавняя услуга от мобильного оператора lifecell критически необходима всем абонентам, которые пользуются домашним интернетом.





Как выглядит услуга и как ее подключить?

Подключение к интернету людей в отдаленных населенных пунктах — отдельная проблема, поскольку в частный сектор сложно и дорого проводить кабельные линии. Из-за этого многие пользуются wi-fi-модемами, и именно для них и предназначена новая услуга.

Тарифный план от lifecell, предназначенный для пользователей таких модемов, позвоялет получить 9999 гигабайтов интернета, то есть практически полный безлимит, всего за сто пятьдесят гривен за двадцать восемь дней (так называемый операторский месяц).

Первым вашим шагом для подключения данного тарифного плана должно стать приобретение соответствующего роутера. Алгоритм ваших действий достаточно прост, он выглядит следующим образом:

Уточните, есть ли в месте подключения 4G-покрытие lifecell.

Приобретите роутер и оплатите первый месяц пользования услугами.

Вставьте SIM-карту в портативный wi-fi роутер.

Включите раздачу интернета и можете спокойно им пользоваться.

Название тарифного плана — «Домашний интернет 4G». Он может быть полезен не только для жителей небольших городов, но также и для тех, кому нужен дополнительный интернет на даче, или тех, кто много путешествует.

Для тех, кто предпочитает сидеть через обычный кабельный интернет, есть другая услуга — сервис, запущенный мобильным оператором lifecell совместно с HomePass, который носит название Adapt. Он не только обеспечивает высокоскоростной беспроводной интернет в вашем доме, но также и предлагает огромное количество других функций.

В частности, вы можете по желанию добавлять модули SuperPods или LifePods, которые могут отслеживать ваше перемещение по дому и включать интернет там, где вы находитесь, отключая его там, где вас в данный момент нет. Также раздача интернета на ваше устройство, например, ноутбук или смартфон, будет автоматически отключаться, когда вы вместе с ним покидаете дом.