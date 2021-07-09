Мобільний оператор lifecell запустив послугу, яка критично необхідна всім абонентам

Мобільні оператори розвивають не тільки тарифні плани, а й різні сфери послуг, так чи інакше пов’язані з їх безпосередньою сферою роботи, наприклад, з інтернетом. Так, недавня послуга від мобільного оператора lifecell критично необхідна всім абонентам, які користуються домашнім інтернетом.





Як виглядає послуга та як її підключити?

Підключення до інтернету людей у ​​віддалених населених пунктах – окрема проблема, оскільки в приватний сектор складно і дорого проводити кабельні лінії. Через це багато хто користується wi-fi-модемами, і саме для них і призначена нова послуга.

Тарифний план від lifecell, призначений для користувачів таких модемів, дозволяє отримати 9999 гігабайт інтернету, тобто практично повний безліміт, всього за сто п’ятдесят гривень за двадцять вісім днів (так званий операторський місяць).

Першим вашим кроком для підключення даного тарифного плану повинно стати придбання відповідного роутера. Алгоритм ваших дій досить простий, він виглядає наступним чином:

Уточніть, чи є в місці підключення 4G-покриття lifecell.

Придбайте роутер і оплатіть перший місяць користування послугами.

Вставте SIM-карту в портативний wi-fi роутер.

Увімкніть роздачу інтернету і можете спокійно ним користуватися.

Назва тарифного плану – «Домашній інтернет 4G». Він може бути корисний не тільки для жителів невеликих міст, але також і для тих, кому потрібен додатковий інтернет на дачі, або тих, хто багато подорожує.

Для тих, хто вважає за краще сидіти через звичайний кабельний інтернет, є інша послуга – сервіс, запущений мобільним оператором lifecell спільно з HomePass, який носить назву Adapt. Він не тільки забезпечує високошвидкісний бездротовий інтернет у вашому домі, але також і пропонує безліч інших функцій.

Зокрема, ви можете за бажанням додавати модулі SuperPods або LifePods, які можуть відстежувати ваше переміщення по дому і включати інтернет там, де ви знаходитеся, відключаючи його там, де вас в даний момент немає. Також роздача інтернету на ваш пристрій, наприклад, ноутбук або смартфон, буде автоматично відключатися, коли ви разом з ним залишаєте будинок.