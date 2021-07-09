Мобільний оператор «Vodafone» запустив незамінну послугу, у якої немає рівних

Оператор мобільного зв’язку «Vodafone» запустив незамінну послугу, рівних якій на українському ринку просто немає. Можливість гнучкого налаштування тарифних планів є правилом хорошого тону в багатьох мобільних операторів, і кожен робить це по-своєму. У випадку з Vodafone, він пропонує підключити за додаткову плату ряд додаткових пакетів.





Як підключити додаткові пакети послуг і що ви отримаєте

Суть нової послуги від компанії Vodafone вкрай проста. В її рамках ви можете за невелику доплату в двадцять п’ять гривень змінити умови свого тарифного плану. Як правило, типові тарифні плани мобільного оператора включають в себе безлімітні дзвінки всередині мережі та певну кількість хвилин для розмов за її межами. Після обміну ви отримаєте великий пакет хвилин для дзвінків на всі українські номери. Скільки саме, залежить від конкретного тарифного плану.

У спеціальному тарифному плані Vodafone SuperNet Turbo 2019 ви отримаєте сімсот шістдесят хвилин дзвінків на всі мобільні номери. Трохи менше ви отримаєте в тарифному плані Vodafone SuperNet Start – сімсот хвилин.

Півтори тисячі хвилин в рамках послуги «Безліч розмов» отримують абоненти двох тарифних планів, а саме: Vodafone SuperNet Pro 2019 і Vodafone SuperNet Unlim. Поки що послуга «Безліч розмов» доступна тільки для абонентів даних чотирьох тарифних планів, проте це може змінитися в майбутньому.

Також мобільний оператор запустив нову послугу для подорожуючих, яка носить назву «ГігаРоумінг». Вона дозволяє всього за двісті п’ятдесят гривень отримати цілий гігабайт мобільного інтернету для будь-яких додатків і програм, які можуть стати в нагоді мандрівникові. Керувати послугою дуже просто. Для того, щоб підключити її або відключити, можна скористатися простою комбінацією *600*40#. Для того, щоб перевірити пакет, що залишився, необхідно скористатися комбінацією *600*41#.