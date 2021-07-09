Сотовый оператор «Vodafone» запустил незаменимую услугу, которой нет равных

Сотовый оператор «Vodafone» запустил незаменимую услугу, равных которой на украинском рынке попросту нет. Возможность гибкой настройки тарифных планов является правилом хорошего тона у многих мобильных операторов, и каждый делает это по-своему. В случае с Vodafone, он предлагает подключить за дополнительную плату ряд дополнительных пакетов.





Как подключить дополнительные пакеты услуг и что вы получите

Суть новой услуги от компании Vodafone крайне проста. В ее рамках вы можете за небольшую доплату в двадцать пять гривен изменить условия своего тарифного плана. Как правило, типичные тарифные планы мобильного оператора включают в себя безлимитные звонки внутри сети и определенное количество минут для разговоров за ее пределами. После обмена вы получите большой пакет минут для звонков на все украинские номера. Сколько именно, зависит от конкретного тарифного плана.

В специальном тарифном плане Vodafone SuperNet Turbo 2019 вы получите семьсот шестьдесят минут звонков на все мобильные номера. Чуть меньше вы получите в тарифном плане Vodafone SuperNet Start — семьсот минут.

Полторы тысячи минут в рамках услуги «Множество разговоров» получают абоненты двух тарифных планов, а именно: Vodafone SuperNet Pro 2019 и Vodafone SuperNet Unlim. Пока что услуга «Множество разговоров» доступна только для абонентов данных четырёх тарифных планов, однако это может измениться в будущем.

Также, как мы писали ранее, мобильный оператор Vodafone запустил новую услугу для путешествующих, которая носит название «ГигаРоуминг». Она позволяет всего за двести пятьдесят гривен получить целый гигабайт мобильного интернета для любых приложений и программ, которые могут пригодиться путешественнику. Управлять услугой очень просто.

Для того, чтобы подключить её или отключить, можно воспользоваться простой комбинацией *600*40#. Для того, чтобы проверить оставшийся пакет, необходимо воспользоваться комбинацией *600*41#.