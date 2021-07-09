lifecell запустил услугу, которую все должны срочно подключить

Недавно мобильный оператор lifecell запустил уникальную, инновационную услугу, которую срочно должны подключить все. Это новый сервис, который выведет использование привычного домашнего wi-fi на совершенно новый уровень!





Дополнительные функции в новом wi-fi

Сервис, запущенный мобильным оператором lifecell совместно с HomePass, носит название Adapt. Он не только обеспечивает высокоскоростной беспроводной интернет в вашем доме, но также и предлагает огромное количество других функций.

В частности, вы можете по желанию добавлять модули SuperPods или LifePods, которые могут отслеживать ваше перемещение по дому и включать интернет там, где вы находитесь, отключая его там, где вас в данный момент нет. Также раздача интернета на ваше устройство, например, ноутбук или смартфон, будет автоматически отключаться, когда вы вместе с ним покидаете дом.

Также «умный wi-fi» предлагает и множество других полезных функций. В частности, он обеспечивает защиту онлайн в реальном времени, что позволит вам фильтровать интернет от майнеров, программ-вымогателей, вредоносных программ, вирусов, бот-сетей, фишинг-атак и других опасностей. Защита распространяется также и на «интернет вещей». В нем все устройства будут мониториться на предмет наличия в них подозрительной активности, и если её обнаружат, то они будут автоматически отключены.

Для семей, в которых есть дети, есть функции родительского контроля, которые позволят блокировать сайты, нежелательные для просмотра несовершеннолетними, с их устройств, например, планшетов или ноутбуков. Вы даже можете блокировать весь Интернет на какое-то время, например, когда детям необходимо делать уроки или ложиться спать.

Стоимость пользования таким «беспроводным интернетом нового поколения» составляет порядка 129 гривен в месяц, однако первые три месяца будет действовать специальная цена в девяносто девять гривен в месяц. Подключить его можно, оставив заявку на официальном сайте мобильного оператора.