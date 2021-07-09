Мобільний оператор «Київстар» запустив відмінний тарифний план, якому немає рівних

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» нещодавно запустив кілька відмінних тарифних планів, яким абсолютно немає рівних. Головна їхня перевага – вони дозволяють заощадити значну суму грошей на певних корисних послуги. Про один з цих новітніх тарифних планів ми вам зараз і розповімо.





Новий тарифний план: три послуги в одному

Новий тарифний план від мобільного оператора «Київстар» дозволяє отримати значний пакет послуг, який, без сумніву, сподобається всім його абонентам. Ось що ви будете отримувати в його рамках:

Повністю безлімітні дзвінки в мережі «Київстар»

Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету

Сто двадцять хвилин розмов з іншими українськими операторами.

Крім послуг мобільного зв’язку, в тарифний план також входять ще дві. Перша з них – повністю безлімітний домашній інтернет на швидкості не менше ста мегабіт в секунду. Друга, не менш корисна річ – пакет телебачення. У нього входить сто тридцять каналів різної спрямованості, як українські, так і закордонні.

Абонентська плата в даному тарифному плані становить двісті гривень на місяць протягом перших трьох місяців, і двісті п’ятдесят – в наступні місяці. Якщо це видасться вам дорогим, згадайте про те, що ви платите за три послуги відразу. Окремо мобільний зв’язок, інтернет і телебачення обійдуться вам в набагато більшу суму, а так ви економите гроші.

Тарифний план, про який ми вам розповідаємо в цій статті, носить назву «Все разом Базовий + ТВ». Підключити його можуть всі без винятку діючі абоненти мобільного оператора «Київстар». Для цього можна скористатися додатком «Мій Київстар» або ж зателефонувати за номером 477*1. Ви також можете відвідати будь-який магазин роздрібної мережі даного оператора і звернутися за допомогою до фахівця по роботі з клієнтами, який вам обов’язково підключить даний тариф.