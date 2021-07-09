lifecell запустив послугу, яку всі повинні терміново підключити

Нещодавно мобільний оператор lifecell запустив унікальну, інноваційну послугу, яку терміново повинні підключити всі. Це новий сервіс, який виведе використання звичного домашнього wi-fi на абсолютно новий рівень!





Додаткові функції в новому wi-fi

Сервіс, запущений мобільним оператором lifecell спільно з HomePass, носить назву Adapt. Він не тільки забезпечує високошвидкісний бездротовий інтернет у вашому домі, але також пропонує і безліч інших функцій.

Зокрема, ви можете за бажанням додавати модулі SuperPods або LifePods, які можуть відстежувати ваше переміщення по дому і включати інтернет там, де ви знаходитеся, відключаючи його там, де вас в даний момент немає. Також роздача інтернету на ваш пристрій, наприклад, ноутбук або смартфон, буде автоматично відключатися, коли ви разом з ним залишаєте будинок.

Також «розумний wi-fi» пропонує і безліч інших корисних функцій. Зокрема, він забезпечує захист онлайн в реальному часі, що дозволить вам фільтрувати інтернет від майнерів, програм-вимагачів, шкідливих програм, вірусів, бот-мереж, фішинг-атак та інших небезпек. Захист поширюється також і на «інтернет речей». У ньому всі пристрої будуть моніториться на предмет наявності в них підозрілої активності, і якщо її виявлять, то вони будуть автоматично відключені.

Для сімей, в яких є діти, є функції батьківського контролю, які дозволять блокувати сайти, небажані для перегляду неповнолітніми, з їх пристроїв, наприклад, планшетів або ноутбуків. Ви навіть можете блокувати весь інтернет на якийсь час, наприклад, коли дітям необхідно робити уроки або лягати спати.

Вартість користування таким «бездротовим інтернетом нового покоління» складає близько 129 гривень на місяць, однак перші три місяці буде діяти спеціальна ціна в дев’яносто дев’ять гривень на місяць. Підключити його можна, залишивши заявку на офіційному сайті мобільного оператора.